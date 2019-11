Dino Zoff a ' malincuore' su Gascoigne | ' Ha buttato via la sua arte | mi faceva disperare'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019)nelle scorse ore ha ripercorso alcuni momenti importanti del suo passato da allenatore, parlando dei problemi avuti nel gestire un funambolo impazzito come Paul, che all'epoca fece letteralmente impazzire l'ex tecnico della nazionale. Ha parlato anche del calcio attuale e della situazione delicata in casa Napoli, sostenendo che a certe situazioni non si dovrebbe mai arrivare e che i problemi dovevano essere risolti privatamente tra società e calciatori. Perpotrebbe essere l'anno della Juventus in Championsè nato a Mariano del Friuli nel 1942 ed è un ex portiere e allenatore di calcio. Da calciatore si è laureato Campione d'Europa nel 1968 e Campione del Mondo nel 1982, oltre ad aver allenato la Nazionale maggiore dal 1998 al 2000, anno in cui perse la finale dell'Europeo ai tempi supplementari contro la Francia. È stato uno dei portieri più forti ...

