Ambiente | salgono a 100 le adesioni alla piattaforma italiana per l’economia circolare

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) In due anni di vita ladegli stakeholder delICESP, coordinata da ENEA, ha raggiunto circa 100tra istituzioni, imprese, associazioni, organizzazioni sindacali, università, enti di ricerca, regioni e comuni. È quanto emerso in occasione della Seconda Conferenza Annuale ICESP, che ha tracciato un bilancio dell’iniziativa e individuato le otto priorità per l’Agenda strategica nazionale per l’economia, sull’esempio di quanto fatto in altri Paesi europei. Obiettivo: adottare al più presto una Strategia nazionale sulche includa un Piano di azione e la creazione dell’Agenzia per l’uso efficiente delle risorse, sfruttando competenze e strutture esistenti. Le otto priorità di azione per un’Agenda strategica nazionale includono: strumenti economici, normativi, regolamentari, tecnici e di monitoraggio, ...

iconanews : Maltempo Piemonte, salgono i corsi d'acqua: allarme Bormida nell'Alessandrino -