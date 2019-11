Uccide l' amante incinta | la moglie | «Una giornata di follia | chiedo scusa ma non lo

Medico diabolico innamorato dell’amante - Uccide la moglie e la figlia mentre erano in auto con una palla da pilates : Un Medico è stato accusato dell’omicidio della moglie e della figlia di soli 16 anni. L’uomo che si chiama Khaw Kim-Sun ha assassinato le due donne utilizzando il monossido di carbonio inodore contenuto in una palla da pilates . Il dottore, con la moglie e la figlia , erano in auto quando l’uomo ha messo in atto il suo piano diabolico . Le due donne sono state ritrovate morte nell’ auto del marito ma gli inquirenti non riuscivano a ...

È il nostro bambino ... scrive la moglie a l'amante! Scopre che il figlio non è suo e lo Uccide : L'uomo ha scoperto che il bimbo non era il suo e che quindi la compagna lo aveva tradito. È successo a Swindon, in Gran Bretagna. Lo ha accudito per tre mesi. Poi, però, ha scoperto che il bimbo non era suo. E che quindi, naturalmente, la compagna lo avevo tradito. Una scoperta che ha fatto andare letteralmente su tutte le furie Paul Rich, inglese di Swindon. In preda alla rabbia e alla disperazione, l'uomo ha lasciato cadere il ...