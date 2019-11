Messina | De Luca | ' città avrà la sua Zes'

Messina - il sindaco De Luca : 'Ho la leishmaniosi da 4 mesi dopo aver visitato le baracche' : Che la situazione delle baracche nel messinese sia molto discussa è cosa ormai molto nota, tuttavia la discussione si sta riaccendendo negli ultimi giorni a Palazzo Zanca soprattutto in seguito alle forti dichiarazioni del sindaco Cateno De Luca . Il primo cittadino, infatti, ha dichiarato, rivolgendosi al deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, di aver contratto la leishmaniosi a causa delle condizioni di vita in questi luoghi messinesi. ...

Messina - il sindaco De Luca sale sulla moto da enduro ed esce dal Municipio : il video che fa discutere : In sella sulla moto da enduro nella stanza riservata ai sindaci. Poi giù dalle scale, sempre in sella, e fuori dal Municipio. Ha fatto parlare il video pubblicato sui social che vede il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, a bordo di una moto per promuovere un evento a due ruote in città. L’impresa di De Luca ha fatto discutere: da una parte le critiche, dall’altra gli apprezzamenti. L'articolo Messina, il sindaco De Luca ...