Max Pezzali torna live con “San Siro canta Max”

Max Pezzali a San Siro nel 2020 - info biglietti per il grande concerto-evento a Milano : Max Pezzali a San Siro, nel 2020. Un grande concerto-evento è in programma per Max Pezzali a Milano, allo Stadio Meazza. San Siro canterà i successi storici degli 883 e i brani del suo repertorio da solista. La data è stata anticipata da alcune pagine fan di Max Pezzali su Facebook prima ancora dell'annuncio ufficiale in programma per le ore successive. La data del concerto di Max Pezzali a San Siro è quella del 10 luglio 2020. ...

Propaganda Live - anticipazioni venerdì 15 novembre : in studio Max Pezzali e Occhetto : venerdì 15 novembre, dalle ore 21:15 su La 7, andrà in onda una nuova puntata di 'Propaganda Live', il programma che racconta la settimana della politica e dell'attualità con un tono di ironia. Come annunciato sulla pagina Facebook del programma, il conduttore Diego Bianchi accoglierà nel suo studio numerosi ospiti. Il più atteso è sicuramente Max Pezzali, l'ex cantante degli 883. Con Max Pezzali si parlerà della situazione di Roma Max Pezzali, ...

Prima di Max Pezzali nessuno aveva cantato “sticazzi” per celebrare Roma : C’è chi dice che Roma non sia Gotham perché non c’è Batman, allora accontentiamoci di chi da ragazzo uccise l’Uomo Ragno. Max Pezzali da Pavia si affaccia dal Gianicolo senza parcheggiarci il suo Jovabeach e più umilmente canta il suo inno a Roma: “In questa città c’è qualcosa che non ti fa mai sent

Audio e testo di In Questa Città di Max Pezzali - la ballad che anticipa il nuovo album : Una dedica a Roma, nel testo di In Questa Città di Max Pezzali, che arriva in radio l'8 novembre e anticipa l'album atteso per il 2020. Questo è il ritorno dell'artista pavese in radio a distanza di qualche mese da Welcome To Miami (South Beach) ed è la prima anticipazione della prossima prova sulla lunga distanza. Del nuovo singolo, si racconta: "Roma è una Città incredibile, gigantesca, caotica, spesso incomprensibile per chi come me ...

In Questa Città è il nuovo singolo di Max Pezzali con una romantica dedica a Roma : Il nuovo singolo di Max Pezzali è In Questa Città. L'annuncio arriva come spoiler dai social di Fiorello, che si è complimentato in anteprima con l'amico, svelando anche la copertina - molto particolare - nata dalle illustrazioni del noto fumettista Zerocalcare. Il ritorno in musica del cantautore di Pavia non giunge comunque come una novità, dal momento che già da mesi si era parlato di un nuovo singolo, usato come lancio del prossimo album ...

