Le Sardine e il movimento anti-Salvini verso Napoli | attesi in migliaia in piazza del Gesù

Movimento delle Sardine - il calendario degli eventi e la mappa delle prossime manifestazioni : Il Movimento delle sardine continua a crescere e sono numerose le manifestazioni previste in Italia e all'estero. Il calendario degli eventi con tutte le prossime manifestazioni è disponibile attraverso una mappa in cui è possibile consultare il luogo e l'orario dell'evento della propria città. L'appuntamento più importante, di portata nazionale, è previsto a Roma il prossimo 14 dicembre.Continua a leggere

Giuseppe Conte : “Le ‘Sardine’ sono un movimento stimolante - li incontrerei con piacere” : Il movimento delle sardine trova il giudizio favorevole di Giuseppe Conte. "È un movimento molto stimolante nelle posizioni che ha assunto, ci vedo tanta voglia di partecipazione", dice il presidente del Consiglio. "Troverei sicuramente stimolante un confronto con loro, ma non vogliono nessun cappello politico, per cui da parte mia non mi affretto a chiedere un incontro".Continua a leggere

È ora di parlare seriamente del movimento delle Sardine : Esiste un’altra Italia, un’altra comunità possibile, un’altra strada percorribile, a partire dalle relazioni umane, dal contatto, dall’incontro, dai ponti tra le esperienze. È questo, più di ogni altro, il messaggio che arriva dal movimento delle sardine. E che andrebbe preso sul serio, con tutto ciò che comporta.Continua a leggere

Conte : "Le Sardine? Un movimento stimolante.<br> Mi fido di Renzi e Di Maio" : Il Premier Giuseppe Conte oggi pomeriggio è stato ospite dell'agenzia di stampa Adnkronos per una lunga intervista live. Tra i tantissimi argomenti toccati, c'è anche quello del movimento delle Sardine, di cui aveva parlato anche in altre interviste negli ultimi giorni. Oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri ci ha prima scherzato un po' su, dicendo "le mangio perché sono un pesce azzurro", poi, più seriamente, ha detto:"È un ...

Il movimento anti-Salvini tra Sardine - pescatori di elettori e marinai incerti : Pescate, ripescate, allevate, destinate all’estinzione e amenità varie. Il dibattito attorno al cosiddetto movimento sociale e politico delle “sardine” è un chiaro esempio di confusione concettuale riguardo alla Politica. Ascari a favore e detrattori di professione hanno giocato il piccolo ruolo di piccoli borghesi al calduccio delle tastiere e della pavida analisi superficiale. Amare le sardine (con o senza burro ...

Le Sardine tornano online : la pagina del movimento era stata oscurata su Facebook : La pagina delle '6000 Sardine' torna visibile, dopo essere stata oscurata su Facebook per alcune ore. Erano stati gli stessi organizzatori a comunicarlo: " In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina".Continua a leggere

Mattia Santori leader del movimento delle Sardine a Mezz’ora su Rai tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...

Mattia Santori - portavoce delle Sardine : "Non siamo un movimento politico - siamo degli anticorpi" : “Il nostro è un ruolo di anticorpi. siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Così Mattia Santori, portavoce del movimento delle Sardine in collegamento con Mezz’ora in più in onda su Rai3, spiegando che questo è accaduto come reazione legata al territorio bolognese, dove sono andati in piazza per la prima volta.“Lì ci siamo sentiti invasi da un discorso politico basato ...

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “Sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Movimento delle Sardine - in 4mila a Palermo : "Populisti - la festa è finita". FOTO : Tantissime persone sono arrivate davanti al Teatro Massimo in piazza Verdi armate di cartelloni e messaggi per dire basta a una comunicazione politica aggressiva. Una manifestante: "Avete rovesciato odio e bugie, mescolando verità e menzogne. La corda si è spezzata"

Basta alleanze coi 5 stelle - il Pd ascolti il movimento delle Sardine : Più di ventimila votanti su Rousseau, prendendone i risultati per affidabili, hanno deciso che il M5S si presenterà alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, smentendo l’indicazione di Di Maio e dei governativi.L’idea di dare una mano al Pd, non dico alleandosi, ma anche solo, con una forma di desistenza, schierandosi contro Salvini, non piace agli attivisti cinquestelle; d’altra parte si erano già ...

Sardine - dopo il successo di Bologna e Modena il movimento cresce : migliaia di adesioni da Milano a Genova - da Firenze alla Puglia : Prima Bologna, poi Modena. Presto Torino, Milano, Genova, Firenze, Puglia e altre città, tra cui Benevento, Reggio Emilia e Sorrento. Il movimento delle Sardine (nato per proporre un’alternativa a Salvini e alla sua Lega) cresce e si moltiplica in tutta Italia, da Nord a Sud, con ritmi e numeri per certi versi inaspettati. Il boom di Piazza Maggiore nel capoluogo emiliano e poi il bis a Modena hanno creato emulazione, tanto che le ...

Sardine : l’identikit del movimento civico che si oppone a Salvini : Il movimento delle Sardine, nato da quattro ragazzi che a Piazza Maggiore a Bologna hanno organizzato la contestazione al raduno di Matteo Salvini. Tra i diversi apprezzamenti per l'iniziativa non sono mancate le critiche di chi insinua dubbi sulla presunta "spontaneità" del movimento. Mattia Santori, ideatore del gruppo nega legami con la politica: "Non abbiamo bandiere", dice. Intanto sui social si moltiplicano le iniziative e la mappa delle ...

Cos’è il movimento delle “Sardine” che riempie le piazze italiane : (foto: LaPresse/Piero Cruciatti) L’idea di quattro amici ed ex coinquilini appena trentenni lo scorso 14 novembre si è trasformata in un raduno di 15mila persone in piazza Maggiore a Bologna, per sfidare l’intervento di Matteo Salvini al Paladozza che ha inaugurato la campagna elettorale della candidata Lucia Bergonzoni alla presidenza della regione Emilia-Romagna. La cronaca politica e i social network hanno presto iniziato a chiamare i ...