Intesa Sanpaolo porta a Palermo le star di x Factor

Banca Intesa Sanpaolo : posizioni aperte per Junior Analyst e Specialista Transazioni : Il Gruppo Intesa Sanpaolo sta selezionando nuove figure da inserire nel proprio organico. Il Gruppo nacque nel 2007 ed attualmente rappresenta il principale gruppo Bancario in Italia, nonché uno dei principali a livello europeo. Le assunzioni saranno rivolte sia nei confronti di personale munito di un titolo di laurea, sia nei confronti di candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore. Sono numerose anche le opportunità di cui ...

Problemi per l’app Banca Intesa Sanpaolo con Huawei P8 Lite e non solo : una prima soluzione : Da un po' di giorni a questa parta si registrano Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo per un numero ragguardevole di clienti dell'istituto finanziario. Non si tratta di un disservizio diffuso alla totalità dell'utenza ma che riguarda nello specifico i possessori di un smartphone Huawei datato come il P8 Lite nella sua versione del 2017. Cerchiamo di capire quale sia la tipologia di bug riscontrata e pure quale possa essere una ...

Venezia : da Intesa Sanpaolo 100 milioni di euro per i danni - sospese le rate dei mutui : Intesa Sanpaolo, al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare nella città di Venezia, la sua provincia e il suo litorale, ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo. In particolare, il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno ...

Carlo Messina (Intesa Sanpaolo) : "Il piano B è nazionalizzare Ilva" : Negoziare con Mittal perché resti a Taranto, ma come piano B “il Governo dovrebbe valutare la possibilità di nazionalizzare l’Ilva anche se potenzialmente in contrasto con le norme comunitarie”. A dirlo, in un’intervista a Bloomberg Tv, è il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, spiegando che “l’Ilva è senza dubbio un asset strategico per il Paese”. Secondo il banchiere, ...

Trasformare lo smartphone in POS : Intesa Sanpaolo e Mastercard ci lavorano : Se lo smartphone diventasse un POS? Sarebbe un gran bel colpo per i piccoli e medi negozianti. Come riportato dal 'corrierecomunicazioni.it', la soluzione 'no hardware' sta nascendo in via sperimentale (la prima in Italia), e sarà utile per gestire gli incassi dei pagamenti elettronici ricevuti attraverso carte contactless o digital wallet. Basterà un'app, meglio conosciuta come 'Xme commerce', mediante la quale sarà, ovviamente, possibile ...

Prestiti Personali Novembre 2019 : offerte Agos - Compass - Findomestic - BancoPosta e Intesa Sanpaolo : Ci sono tantissime offerte per un prestito personale, proprio per questo è facile trovarne uno che possa rispondere a tutte le nostre esigenze. Vediamo quali sono i migliori Prestiti Personali in questo Novembre 2019 e quali sono le promozioni attive in questo mese. Prestiti Personali Agos Novembre 2019: offerte di prestito Agos è un istituto finanziario che mette a disposizione dei propri clienti molte soluzioni, che si adattano ad ogni tipo di ...

Per Intesa Sanpaolo conti migliori delle attese - confermato un 2019 in crescita : Risultati trimestrali migliori delle previsioni e «pienamente in linea con gli obiettivi», che hanno consentito di

Intensi problemi Intesa Sanpaolo del 31 ottobre : impossibile accedere al conto : Segnaliamo l'insorgenza di alcuni problemi Intesa Sanpaolo in questo primo pomeriggio del 31 ottobre. I clienti del noto istituto bancario stanno incontrando difficoltà nell'accedere al proprio conto corrente, sia dal sito che dall'app mobile. L'articolo Intensi problemi Intesa Sanpaolo del 31 ottobre: impossibile accedere al conto proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino campione di sostenibilità ambientale : Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, sede del Centro Direzionale del famoso istituto di credito, progettato da Renzo Piano, è campione di sostenibilità ambientale: di recente ha infatti ottenuto la seconda certificazione LEED Platinum per la categoria ‘gestione sostenibile dell’edificio’. Si tratta del livello più alto dello standard LEED, protocollo che valuta l’eccellenza energetico-ambientale delle costruzioni. È l’unico in Europa ...

Milano : Intesa Sanpaolo raduna enti per contrasto dispersione scolastica : Milano, 15 ott. (AdnKronos) – Una giornata di confronto e riflessione dedicata alle iniziative sociali e ai progetti volti a contrastare la dispersione scolastica. E’ questo il tema dell’incontro ‘Presenti…inclusi: Esperienze e progetti di inclusione sociale e contro la dispersione scolastica’ che si è tenuto a Milano alla presenza del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Il fenomeno è ...