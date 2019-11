Inter | su Icardi ci sarebbe ancora la Juventus | Marotta potrebbe alzare il prezzo

Inter - Icardi convince il Psg ma Wanda Nara sarebbe pronta a chiedere un ingaggio più alto : La scorsa estate il nome più chiacchierato sul mercato è stato quello di Mauro Icardi: il centravanti argentino ha rifiutato il trasferimento in alcune società importanti come Napoli, Roma, Arsenal e Monaco, la situazione sembrava bloccata ma solo l’ultimo giorno di calciomercato l’ex capitano dell’Inter ha accettato la cessione in prestito al Paris Saint Germain, con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Cifra importante ma ...

Juventus su Mauro Icardi - la clausola nel contratto : ecco come lo vuole strappare all'Inter : Non è una novità che la Juventus sia solita programmare con largo anticipo il mercato. E ciò, probabilmente, costituisce il segreto del successo della squadra bianconera in questi ultimi anni. In tal senso, in estate è possibile una rivoluzione offensiva, con Mauro Icardi in cima alla lista dei desi

Icardi Juventus : Inter lontana - deciso il futuro dell’argentino : Icardi Juventus – Arrivano direttamente dalla Francia le principali novità in merito al futuro dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riferito da buzzsport.fr, nonostante il corteggiamento passato della Juventus, Icardi non tornerà in Serie A. Questo quanto filtra in ambienti ben informati oltralpe. Il ragazzo sembra essersi adattato perfettamente alle dinamiche della Ligue 1, ed il club è felice ...

Il Giornale : per la Juve la faccenda Ronaldo è chiusa - non farà l’errore dell’Inter con Icardi : I tre gol di Ronaldo alla Lituania sollevano soprattutto la dirigenza Juventina, scrive Roberto Perrone su Il Giornale. Perché Agnelli, Nedved, Paratici e Sarri sanno che il campione portoghese tornerà dalla Nazionale rinfrancato, combattivo e assetato di rivincite. Per la Juventus, comunque, la faccenda è chiusa. E il club non la discuterà comunque mai in pubblico. Scrive il quotidiano: “Il club bianconero ha scaricato quintali di ...

Mauro Icardi - nuova vita al Psg : ha fatto le scarpe a Cavani. Schiaffo all'Inter : "Voglio restare qui" : Da quando è arrivato a Parigi Mauro Icardi è rinato. Lo scrive il Corriere della Sera in edicola l'11 novembre. Nove gol in dieci partite. Il duello con Cavani, per il posto da titolare in attacco scrive Stefano Montefiori, è ormai praticamente vinto dall'argentino. Per approfondire leggi anche: Ps

Icardi spiega perché si ostinava a non lasciare l'Inter : 'Non volevo cambiare per i figli' : Mauro Icardi finalmente ha raccontato la sua verità. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Hypebeast, l'attaccante argentino ha spiegato perché la scorsa estate aveva rifiutato in più di un'occasione il trasferimento lontano da Milano, salvo poi accettare nelle ultime ore del calciomercato il passaggio al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto. Il bomber, in sintesi, ha rivelato che la sua ostinazione era legata alla ...

Inter - Bruno Longhi : 'Marotta mi ha detto che non poteva tenere Icardi' : La sconfitta subita ieri contro il Borussia Dortmund ha fatto rumore in casa Inter. Ai nerazzurri ora serve un'impresa per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League visto che bisogna battere sia lo Slavia Praga, sia il Barcellona, sperando che i blaugrana battano i tedeschi nello scontro diretto. Nel post partita non sono mancate le polemiche, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha rilasciato pesanti dichiarazioni ...

Paris Saint-Germain - Icardi ha già dimenticato l’Inter : “giocare qui è importante - farò di tutto per rimanere” : L’argentino ha espresso il desiderio di rimanere al Paris Saint-Germain, soffermandosi poi anche sui propri compagni di squadra Sette gol in otto partite giocate con il Paris Saint-Germain tra Ligue 1 e Champions League, un impatto davvero positivo quello di Mauro Icardi in Francia, dove l’argentino si è subito ambientato. AFP/LaPresse Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter nell’ultimo giorno della ...

