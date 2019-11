Federico Lauri | “Mia figlia nata con inseminazione artificiale”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nel suo libro, Il salone delle meraviglie, mette subito in chiaro un concetto: “Per me l’ideale di una donna è Barbie…”. La sua bambola preferita però, nella vita, si chiama Sophie Maelle ed è una bambina di due anni. Per averla però,ha sofferto molto, e lo confessa a Chi., in arteFashion Style, hair stylist diventato famoso grazie a un reality confessa un particolare sconosciuto della sua vita: per avere la, la sua adorata Sophia Maelle,nel 2017, è ricorso, insieme alla sua fidanzata Letizia, all’assistita. Il motivo, spiega, “io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. “Io sono fidanzato da 12 anni con una ...