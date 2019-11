Chico Forti | Di Maio | Valutiamo un passo per il suo rilascio

Fonte : blogo

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La trasmissione televisiva Le Iene ha riacceso i riflettori in Italia sulla vicenda di, il cittadino italiano detenuto da 20 anni negli Stati Uniti dove è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di omicidio, e adesso anche il governo italiano ha annunciato di voler tentare un nuovoper aiutare.A dichiararlo è stato il Ministro degli Esteri Luigi Didurante il consueto question time alla Camera. Interpellato sul caso didalla deputata di LeU Michela Rostan, Diha spiegato che la Farnesina sta seguendo tutti gli sviluppi fin dal 1998, quando l'imprenditore fu arrestato a Miami e durante tutte le fasi del lacunoso processo che si è concluso con la condanna all'ergastolo.Il nostro consolato generale a Miami, in stretto raccordo con la Farnesina e con l'ambasciata a Washington, continua ad adoperarsi per fornire aogni possibile ...

