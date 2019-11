A quasi quarant' anni il mio repertorio è un' autobiografia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Paolo Giordano Esce «2C 2C» con inediti e versioni rare o inedite. «Vi do appuntamento negli stadi» D'altronde nulla di Cesare Cremonini è prevedibile. E anche questo greatest hits, che si intitola 2C2C The best of, esce dai binari della compilation (auto)celebrativa per diventare qualcosa di più, un disco nuovo e monumentale. Ci sono sei inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati (da Qualcosa di grande a Poetica a Nessuno vuole essere Robin), 18 demo e versioni alternative, addirittura quindi brani strumentali e 16 versioni pianoforte e voce. «Dopo vent'di carriera, questo è il mio forziere» ha spiegato lui ieri parlandone nella meraviglia di Palazzo Crespi in centro a Milano. È il suoche conferma di non avere età e di rimanere sempre attuale: «La mia discografia è unamusicale e in questo contesto 50 Special vale esattamente come Giovane ...

