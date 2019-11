“Un boato terrificante | poi la scossa Per l' Albania è una vera catastrofe

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) “Ero nella mia casa a Tirana al 12esimo piano, stavo ancora lavorando al programma quando ho sentito la prima, alle 3 di notte. Non mi sono preoccupata più di tanto. Poi, alle 3.45, in un attimo si è scatenato l’inferno. Ho sentito unincredibile, un rumore che non riesco a raccontare… come il crollo di un aereo, come se tutti gli edifici in un attimo venissero giù. È stata unalunga, tutto è caduto a terra. Ho pensato di morire. Ho stretto il braccio di mio marito talmente forte da lasciargli i segni. Gli ho detto ti amo. E ho subito pensato a mia figlia, che stava dormendo a casa dei nonni….”. Sono passate diverse ore dal sisma di magnitudo 6.4 che ha devastato l’, ma nella voce di Sonila Meco, giornalista e conduttrice del canale radiotelevisivo Ora, vibra ancora la ...

Corriere : La scossa di #terremoto che ha devastato #Irpinia e Basilicata il 23 novembre 1980 è iniziata alle 19:34 ed è durat… - alfidom : RT @serebellardinel: Un boato dovuto al crollo di 50 metri di strada!!!! Succede questo a #Bergamo,nonostante non governino quegli #incapac… - GiuliaBelard : “Un boato terrificante, poi la scossa. Una voragine sul futuro dell'#Albania' (di G. Belardelli) -