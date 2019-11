Sicilia | Zone Franche Montane | ddl approvato in Commissione Attività Produttive all' Ars

Sicilia : zone franche montane - domani incontro comitato-sottosegretario Villarosa : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Una rappresentanza del comitato promotore per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia, insieme ad alcuni sindaci dell'isola e alla deputata del M5S Valentina Zafarana, sarà ricevuta domani, martedì 5 novembre, dal sottosegretario all'Economia Alessio Villaro

Sicilia : studenti Madonie in corteo per zone franche montane : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Hanno sfilato per le strade di Castellana Sicula, sulle Madonie, per manifestare la volontà di continuare a vivere nelle città in cui sono nati e per chiedere l’istituzione delle zone franche montane. Centinaia di studenti arrivati dai comuni delle Madonie ma anche da altre comunità montane della Sicilia. Tra questi, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Castellana e Polizzi e rappresentanze ...

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane (2) : (Adnkronos) – “La situazione è diventata insostenibile ‘ scrivono i rappresentanti del Comitato ‘ abbiamo bisogno di interventi urgenti perché i nostri centri rischiano la desertificazione. Tutte le comunità montane dell’isola posseggono un patrimonio naturalistico, artigianale, storico e monumentale di grande pregio che, se sfruttato appieno, risolverebbe il problema della disoccupazione. Tutto questo è ...

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Anche gli studenti scenderanno in piazza nelle Madonie, al grido di ‘Restiamo in paese’, per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane (ZFM), “Per tutelare il diritto a vivere in questa terra da uomini e donne liberi con la dignità del lavoro” si legge nella locandina della manifestazione organizzata per giovedì 17 ottobre, alle 9.30, in viale Risorgimento a ...

Sicilia : ddl zone franche montane all’Ars - Ragusa (FI) ‘facciamo nostro appello Comuni’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – “Facendo nostro l’appello dei 132 comuni montani in grande sofferenza economica e sociale, annuncio che in commissione Attività produttive il disegno di legge sull’istituzione delle zone franche montane (Zfm) è stato incardinato e pronto per essere trattato. Noi come Commissione siamo pronti per fare il nostro lavoro”. Lo ha detto il presidente della III Commissione Ars Orazio ...