Salvini | al fianco cittadini Civitavecchia | pronto a sedermi in strada per bloccare

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019)(Rm) – “Io sono aldeidie da cittadino, se mi chiameranno, sonoin mezzo allaperquesti camion che rappresentano una profonda ingiustizia sociale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in un comizio a piazza Fratti a, dopo l’ordinanza del sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, che ha disposto l’invio di 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti romani nella discarica della citta’ portuale. “Mi auguro che la faccenda si risolva in un’altra maniera, con la Asl, con il Tar, o con la Raggi che magari capisce che ha commesso un errore e chiede scusa, altrimenti- ha detto- ci rivedremo anei prossimi giorni, potete contare su di me. Non avevo paura dei Casamonica, non ho paura della monnezza di ...

F_DUva : #Salvini invita i 'grillini delusi' nella #Lega, che sarebbe la vera forza antisistema. È il colmo. Parla il leader… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: #Salvini: Al lavoro per aiutare la Liguria, in mattinata presente al fianco delle Comunità che combattono la droga, nel po… - armandazzo : si può essere sostenitori di Salvini per tanti motivi (sbagliati, penso) ma se qualcuno si è convinto per la puttan… -