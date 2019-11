Rebecca De Pasquale | “Ero don Mauro | poi in convento mi sono innamorata di un novizio e

Rebecca De Pasquale : Ero don Mauro - ma mi innamorai di un novizio : Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14, è stata ospite a "Live-Non è la D'Urso" per intervenire nel dibattito sugli scandali nella chiesa e sulla castità di suore e preti. La donna, all'anagrafe Sabatino De Pasquale poi diventato Don Mauro, ha lasciato il pubblico e gli ospiti presenti in studio a bocca aperta, rivelando di aver avuto una relazione clandestina con un novizio, quando ancora era un monaco di clausura. In studio ...

Rebecca De Pasquale - ex GF : 'Il segreto del mio successo sui social è essere semplice’ : Tra i vari personaggi entrati nella casa più spiata d’Italia Rebecca De Pasquale é uno di quelli che hanno ottenuto maggior successo sul web. L’ex gieffina ha una pagina molto seguita su Instagram, e uno stretto contatto con i suoi followers che definisce affettuosamente "biscottini". I suoi fan ogni giorno le scrivono per avere consigli su cucina e oroscopo. L'ex gieffina intrattiene il suo seguito anche con tutorial sull'allenamento in ...