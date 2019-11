“Lewis non ce l’ha fatta” | è morto piccolo il koala salvato dalle fiamme degli incendi in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Non ce l’ha fatta ilLewis, ilche stanno distruggendo le foreste dell’Australia solo grazie a una donna che aveva messo in pericolo la sua stessa vita per soccorrerlo. L’animale aveva cercato infatti rifugio su un albero circondato dal fuoco: la donna ha sentito le sue grida disperate e non ha esitato a togliersi la camicia, corrergli incontro e portarlo in salvo. Ilera stato trasportato al vicino ospedale veterinario di Port Macqarie el Nuovo Galles del Sud, una struttura veterinaria specializzata dove solo negli ultimi giorni sono stati portati altri 30 esemplari. Le sue condizioni, apparse fin da subito gravissime, non sono migliorate e così i veterinari hanno dovuto prendere la difficile decisione di mettere fine alle sue sofferenze. “Oggi abbiamo preso la decisione di addormentarlo”, ha scritto l’ospedale in un post su ...

SkyTG24 : Lewis non ce l'ha fatta: il #koala salvato dalle fiamme in #Australia, le cui immagini hanno fatto il giro del mond… - LaStampa : Addio a Lewis, il koala che ha commosso il mondo non è sopravvissuto alle ustioni @fulviocerutti - HuffPostItalia : 'Lewis non ce l'ha fatta': è morto il koala salvato dalle fiamme australiane -