In Fallout 76 non si può sparare ai giocatori pacifisti | ma si possono

Fonte : eurogamer

(Di martedì 26 novembre 2019) In76, gli altridovrebbero uccidervi solamente se risponderete al fuoco, ma, a quanto pare, sono stati scoperti nuovi modi per uccidere gli altri, attraverso l'avvelenamento da radiazioni.Ci sono molti modi per morire in76, dall'essere fatto saltare in aria dagli Scorchbeasts al glitch nel terreno che vi fa finire a metà strada attraverso la mappa in uno stato catatonico. Ma anche se il gioco consente alle persone di esplorare a proprio rischio e pericolo, Bethesda ha sempre cercato di tenere un freno all'azione del PVP. Se qualcuno inizia ad attaccarvi, non subirete danni se non reagirete. Inoltre, esiste un'intera impostazione chiamata modalità Pacifista che impedisce aidi duellare accidentalmente.L'avvelenamento da radiazioni aggira queste restrizioni però. Dal momento che conta come un pericolo ambientale,essere inflitti danni ai ...

ObakaNerd : Faccio un salto da @GameStop dopo anni che non ci metto piede. Così, per curiosità. Fallout 76 usato a 59.90€ Poi… - PieroDePalma4 : RT @EnricoVI2: @berlusconi @forza_italia Buonasera Presidente, volevo sapere gentilmente la portata in megatoni dell'attacco nucleare ai da… - EnricoVI2 : @berlusconi @forza_italia Buonasera Presidente, volevo sapere gentilmente la portata in megatoni dell'attacco nucle… -