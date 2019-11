Il cantante neomelodico a Non è l' Arena | La camorra è una scelta di vita | va

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) “Che cos’è la? È un’organizzazione, unadi. Voi avete scelto ladi giornalista, io ho scelto laper la musica e loro hanno fatto unadiche va rispettata”. La frase shock è stata pronunciata in un’intervista a Non è l’dalAnthony Ilardo. La trasmissione di Massimo Giletti ha dedicato uno spazio ai legami tra lae un genere della musica napoletana.“Non posso schierarmi con le posizioni di chi si definisce unanti, come Rocco Hunt, perché io sono andato a lavorare per una persona che c’ha precedenti e mi dà il pane per far mangiare i miei figli, ha risposto ilal giornalista Carlo Marsilli, “Magari non posso condividere, ma non mi permetto di giudicare”. #nonelNeomelodici, ...

