I bambini sono i più colpiti dalla crisi climatica

Sono pochissimi i bambini nati in Sardegna : l’Isola all’ultimo posto tra le regioni : I dati messi nero su bianco sulla Sardegna dall’Istat (Istituto nazionale di statistica)– all’interno del report sulla natalità e sulla fecondità delle regioni italiane – non Sono molto gratificanti. La Sardegna infatti è agli ultimi posti – per nuovi nati – tra tutte le regioni italiane. Soltanto 1,02 figli per ogni donna sarda, contro l’1,29 della media nazionale. Al primo posto infatti si piazza il Trentino Alto Adige, con l’1,59, a seguire ...

20 bambini sono morti di morbillo a Samoa : 20 persone – tutti bambini sotto ai 5 anni – sono morti di morbillo a Samoa. Lo ha fatto sapere il governo Samoano, che lo scorso ottobre aveva informato i cittadini dell’epidemia in corso e che otto giorni fa aveva

Ogni ora un uomo viene ucciso o ferito da mine inesplose : la metà sono bambini : Secondo il rapporto delle Nazioni Unite sulle mine antiuomo nel 2018 6.897 persone sono rimaste uccise o ferite a causa dell'esplosione di questi ordigni, che ostacolano in modo significativo la rinascita delle comunità colpite dalle guerre.Continua a leggere

I reali di Monaco alla festa Nazionale - mai veri protagonisti sono i bambini : I reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa NazionaleI reali di Monaco al balcone per la festa ...

Elena Santarelli : "Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bambini che a compleanni" : “Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bimbi che a compleanni”. Elena Santarelli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, per parlare del suo libro, ‘Una mamma lo sa’, in cui racconta la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo.“Avevo molta paura”, ha spiegato ai microfoni del programma, “Quando sai che dietro a quelle ...

“Sono stata più a funerali di bambini che a compleanni” : Elena Santarelli racconta la sua sofferenza : Elena Santarelli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. La Santarelli ha parlato del suo libro, ‘Una mamma lo sa‘, in cui racconta la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo: “Avevo molta paura. Quando sai che dietro a quelle pagine c’è la ...

Ex Ilva - contestazioni contro il premier Conte : 'Qui sono più i morti che i bambini' : Nella giornata di ieri il premier Giuseppe Conte è arrivato a Taranto per dialogare con gli operai dell'ex Ilva dopo la crisi aziendale riaperta lo scorso lunedì. Il capo del governo è stato Contestato da lavoratori, cittadini e comitati che chiedono la chiusura e la riconversione dello stabilimento industriale che è accusato di aver provocato malattie e conseguenti decessi a causa dell'enorme impatto ambientale. Il messaggio dei tarantini è ...

Francesca De André - Mila Suarez l'accusa di razzismo. La replica : "Sono tutt'altra che razzista! Ho aiutato bambini in Africa..." : Francesca De André e Mila Suarez hanno avuto un nuovo scontro televisivo nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5.Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D'Urso ha commentato con una battuta, la presenza in studio di Francesca De André e Mila Suarez che, come ricordiamo, non si sono propriamente volute bene all'interno della casa del Grande Fratello:prosegui la letturaFrancesca ...

Nel mondo ci sono 15 milioni di bambini e adolescenti sotto psicofarmaci. "L'Italia rafforzi i controlli" : Attenzione alla somministrazione di psicofarmaci a bambini e adolescenti, una pratica molto diffusa in altri Paesi e che rischia di prendere piede anche in Italia. È l’allarme lanciato dalla Rete Sostenibilità e Salute, un network che riunisce le associazioni del terzo settore più attive sul tema della “salute sostenibile”. Nel caso dei minori, l’allerta riguarda soprattutto le prescrizioni per ...

F1 - Kvyat sull’incidente sfiorato tra Verstappen e Hamilton : “Sono dei bambini” : E’ lo specchio della delusione Daniil Kvyat, solo 13° al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Austin , in Texas, il russo della Toro Rosso non ha mai trovato il feeling giusto con la propria monoposto, pagando dazio anche nel confronto con il suo team-mate Pierre Gasly, decimo in questo time-attack molto tirato e premiante la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Tuttavia, ...

Quando sono i bambini a difendere le madri picchiate dai mariti : La denuncia è arrivata dal figlio, un bambino che ha appena dieci anni, ed è la seconda in pochi giorni ad arrivare alle cronache. L’ultimo caso a Firenze, il precedente a Reggio Emilia, in entrambe le occasioni i bambini, continui testimoni delle violenze nei confronti delle madri, hanno chiesto soccorso per loro. A Firenze le botte alla moglie erano scattate durante una lite per motivi economici, la seconda in 24 ore. Il bimbo, insieme alla ...

Istat - bambini e adolescenti italiani in cima alla “classifica” Ue sul sovrappeso : sono più di due milioni : Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Lo ha rilevato l’Istat nell’ultimo rapporto pubblicato sullo stile di vita di bambini e ragazzi tra il 2017 e il 2018. Forti le differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%). L’eccesso di peso è più frequente tra i bambini di 3-10 ...

Bus con 30 bambini esce di strada e si ribalta a Besate : ci sono dei feriti : In autobus con trenta bambini a bordo è uscito di strada e si è ribaltato poco fa sulla strada statale 527 a Besate, in provincia di Milano. La notizia, riporta il Corriere dellla...