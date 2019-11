Conte | non piango per assenze | Inter deve vincere e io credo nei miei

Inter - Conte non si fida dello Slavia Praga : “partita insidiosa” : “Non ha senso piangersi addosso per le assenze. Ho un gruppo di ragazzi affidabili che anche nei momenti di maggiore difficolta’ riescono a trovare grandi forze e grandi energie e A superare gli ostacoli”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. “Conosciamo benissimo l’importanza della partita, ho piena fiducia in tutti i calciatori della ...

Alitalia - il governo si arrende. Conte e Patuanelli : "Non c'è soluzione di mercato" : Il governo è costretto ad arrendersi sulla privatizzazione di Alitalia, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha detto chiaramente che al momento una soluzione di mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il ...

Conte su Alitalia : «Non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano» L’ipotesi : rendere la compagnia più snella : «Su Alitalia non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano», ha detto il premier Giuseppe Conte. Al momento rimane l’offerta di Fs e Delta, ma non c’è chiarezza

Alitalia - Patuanelli certifica fine della cordata : “Al momento non c’è soluzione di mercato”. Conte : “Valutiamo alternative” : Su Alitalia “al momento una soluzione di mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo ...

Fondazione Open - Conte : “Commissione su fondi ai partiti? Non entro in inchiesta - ma Parlamento è sovrano” : Se dopo le perquisizioni scattate a Firenze e in altre città per l’inchiesta aperta sui finanziamenti alla Fondazione Open (ex “cassaforte” renziana) il capo politico M5s Luigi Di Maio aveva rivendicato di voler inserire nel contratto di governo una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti, è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a rivendicare: “Commissione? Non voglio entrare in un’inchiesta ...

Spal-Genoa - Thiago Motta non si acContenta : “potevamo vincerla. Sturaro? E’ un esempio per tutti” : L’allenatore del Genoa ha analizzato il pareggio ottenuto in casa della Spal, un punto che comunque non migliora la classifica dei rossoblù Un punto che non migliora la classifica del Genoa, ma una prestazione che soddisfa appieno Thiago Motta, felice per l’atteggiamento dei propri giocatori. Massimo Paolone/LaPresse Il match con la Spal termina 1-1, ma l’allenatore rossoblù preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno ai ...

Prescrizione - Conte chiude al Pd : “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio : “Con Berlusconi dem volevano stop al rinvio a giudizio” : Giuseppe Conte chiude alle richieste del Pd. Luigi Di Maio tira per la giacchetta l’alleato dem. Nel giorno in cui il Berlusconiano Enrico Costa lancia l’ennesimo appello a renziani e dem, per votare la sua legge che cancella la riforma sulla Prescrizione, il premier e il capo politico del M5s chiamano in causa l’alleato di governo. È il primo intervento pubblico di Conte sul tema: il premier, infatti, ha osservato in silenzio ...

Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Mes - non lo voterò mai" : Tornano gli attacchi interni al Movimento 5 Stelle. Ancora una volta a scalfire l'unità dei pentastellati è GianLuigi Paragone. Il dissidente per antonomasia, ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, ha riserbato critiche a tutti i suoi colleghi: da Luigi Di Maio (preso di mira da qualsia

Fca-Psa - Conte ad Elkann : il progetto non comprometta l’occupazione in Italia : Il presidente del Consiglio ha visitato lo stabilimento Fca di Melfi. «Con il presidente Elkann nei giorni scorsi - ha spiegato - ho avuto modo di parlare, ho avuto ragguagli, ci siamo sentiti per telefono e parlati di persona: il Governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante»

Fondo salva-Stati - Fassina : “Noi di Leu e M5s su stessa posizione - Pd e Italia Viva ovviamente no. Allarma non solo testo ma anche Contesto Ue” : “Il vertice di maggioranza sul Mes a Palazzo Chigi? E’ stata una riunione interessante e il ministro dell’Economia Gualtieri ha chiarito utilmente alcuni punti. Restano però le divergenze di Fondo. I 5 Stelle sembrano essere sulla nostra stessa posizione. ovviamente Pd e Italia Viva hanno un’opinione diversa dalla nostra“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, in una intervista ...

L'Inter espugna Torino : la squadra di Conte continua a vincere e non molla la Juve : L'Inter non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: la squadra di Antonio Conte, difatti, ieri sera, sul campo del Torino, si è imposta per 3-0. I gol di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku hanno archiviato la pratica, regalando l'ennesimo risultato utile consecutivo. Trentaquattro punti conquistati sui trentanove a disposizione non possono essere un caso. Da quando il tecnico leccese siede sulla panchina nerazzurra, ...