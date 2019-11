Alvino | “De Laurentiis non è a Liverpool perché è appena rientrato da Los Angeles”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Carloha parlato dei dubbi e delle discussioni che l’assenza adel presidente Dea sollevato nel suo intervento nel corso di Radio Goal: “Chi porta avanti la tesi che il presidente sta facendo di tutto per rompere il giocattolo sbaglia. Si sottovaluta De, pensando che voglia contribuire allo sfascio del Napoli, invece proprio lui ha meno interesse a fare questo. Guarderà ovviamente la partita in televisione, non sarà aha affrontato un volo di ore ed ore e c’è un forte jet-lag tornando dagli Stati Uniti per una persona che comunque non ha più vent’anni”. L'articolo: “Denon è ada Los Angeles” ilNapolista.

