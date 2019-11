Sarri non fa caso alle critiche | vado avanti per la mia strada

Juventus – Higuain orgoglioso e felice - da Sarri a CR7 : “Ronaldo? Non devo rubare niente a nessuno” : A tutto Higuain: dal mercato estivo che lo vedeva lontano dalla Juventus al rapporto con Sarri E’ un Gonzalo Higuain soddisfatto e felice quello che si è mostrato oggi ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Reduce dalla doppietta di sabato contro l’Atalanta, l’argentino non poteva desiderare stagione migliore di questa: “mi sento felice, non ...

Dybala : «Sarri è diverso. Non mi sento un leader» : El Paìs intervista Paulo Dybala. Chiellini la definisce un senatore dello spogliatoio. Come intende la leadership? È cambiato il modo di esercitare la leadership. Mi sento un giocatore importante, rispettato da tifosi e compagni, ma non mi sento un leader né cerco di esserlo. Il leader deve trasmettere sensazioni positive al gruppo. Non c’è bisogno di urlare o di insultare per essere rispettato. Devi sapere quando e come parlare a un ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Paratici : “Non c’è nessun problema tra Ronaldo e Sarri. Fra loro c’è grande feeling” : Prima del fischio di inizio della partita contro l’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Fabio Paratici: “Qui a Bergamo è sempre complicato venire a giocare. Oltre alla squadra di assoluto valore, c’è da fare i conti anche con un pubblico che aiuta. loro giocano a ritmi elevati e ad un livello tecnico importante”. Paratici ha escluso di aver pensato a Gasperini prima di scegliere Sarri per la panchina ...

Cristiano Ronaldo e l'infortunio smentito - Pistocchi : "Qualcosa non torna". Juve e Sarri - ancora caos? : Il caso-Cristiano Ronaldo è chiuso? Sì. O forse... no. Si parla ovviamente delle polemiche della scorsa settimana, sorte dopo la sostituzione nel match tra Juventus e Milan e la successiva fuga prima dallo stadio e poi da Torino. Dunque la tripletta in nazionale e l'abbraccio al ct della selezione,

Calzona - il vice-Sarri : “Non è giusto scaricare le colpe dell’ammutinamento su Allan e Insigne” : “Allan e Insigne sono ragazzi bravi e puliti, e non mi sembra giusto scaricare le colpe su di loro”. Francesco Calzona, altrimenti noto come “vice-Sarri”, non ha mai lasciato davvero Napoli. Anche se ha seguito da secondo il tecnico toscano alla Juventus, completando un lungo percorso che lo ha portato dai dilettanti alla Champions League in 12 anni, Calzona parla del Napoli e della sua crisi (“anche se da fuori è ...

Juventus - Ronaldo tende la mano a Sarri : “Non mi piace essere sostituito - ma…”. Intanto si ferma Alex Sandro! : Cristiano Ronaldo tende la mano a Sarri in vista del proseguimento della stagione dopo le ultime polemiche delle scorse settimane. L’attaccante portoghese ha così ammesso: “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed […] L'articolo Juventus, Ronaldo tende la mano a ...