Roma | il presente aspettando il futuro

27-28 novembre a Roma stati generali incontinenza - presente anche Aifi : Roma – Applicare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, attivando i ‘Tavoli Regionali sull’incontinenza’ che vedono la partecipazione dei pazienti, degli Ordini professionali e delle Societa’ Scientifiche di settore. Attivare in ogni regione i ‘Centri di primo, secondo e terzo livello’, seguendo l’esempio ‘a costo zero’ della Regione Piemonte. Avviare un ...

M5s presenterà le liste alle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna : su Rousseau il 70% a favore. Di Maio : “Correremo da soli” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È questo il risultato della votazione su Rousseau, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – il via libera alla partecipazione alle ...

Bordoni : per Roma presenteremo riforma di Forza Italia : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia e capogruppo dell’Assemblea Capitolina, in merito ad una riforma che il partito vuole presentare per Roma: “Nuovi poteri per Roma Capitale, all’incontro di oggi in Campidoglio tra tutte forze politiche e la rappresentanza dei 5 stelle capitolina, Forza Italia attraverso il suo capogruppo Davide Bordoni mette tra i primi punti sul tavolo il ...

Emilia Romagna - Di Maio : “Zingaretti vuole che siamo uniti contro le destre? Idea da anni ’70. Ci presenteremo dove saremo pronti” : “Zingaretti dice che bisogna essere uniti contro le destre in vista delle elezioni regionali? Non siamo negli anni ’70. Qui il tema non è destra o sinistra. Non ci appartiene questa Idea come M5s. E’ proprio con questo atteggiamento, cioè con l’essere uniti contro le destra, che negli Usa si è favorita la vittoria di Donald Trump“. Lo ribadisce ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro degli ...

Delegazione cinese in visita a sede legale ASL Roma 1 : presente Ministro Salute Ma Xiaowei : Roma – Una Delegazione cinese, guidata dal Ministro della Salute Ma Xiaowei ha visitato oggi 8 novembre la sede legale della ASL Roma 1. Ad una prima parte dell’incontro, in cui con il Direttore Generale, Angelo Tanese, e il Segretario Generale del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, sono stati affrontati importanti temi attuali di comune interesse, quali l’integrazione e l’accesso alla rete dei servizi sanitari, la gestione dei ...

Caffè Greco di Roma - Ospedale Israelitico presenterà denuncia per istigazione all’odio razziale : La querelle innescata per il caso dello sfratto del Caffè Greco sembra non aver fine. L’Ospedale Israelitico di Roma, proprietario dello storico locale di via Condotti, sta raccogliendo i contenuti di alcuni post dai toni antisemiti apparsi sulla pagina Facebook del bar per presentare una denuncia per istigazione all’odio razziale. “Lunedì i legali completeranno la stesura della denuncia che sarà presentata presso la Procura della ...