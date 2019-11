Mattarella a Segre | “Grazie per il suo impegno” E la senatrice scherza | “Lei mi ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) “È merito o colpa sua se sono qui, ora non la posso deludere“.no insieme laa vita, Liliana, e il presidente della Repubblica, Sergio, entrambi all’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi, a Milano. “Grazie per il suo impegno e per l’energia” ha detto il capo dello Stato a, che prontamente ha risposto: “Lei mi ha tirato in prima linea”. Il riferimento diera sia alla proposta, poi votata in Senato, di istituire una commissione contro odio e discriminazioni e sia ai messaggi “che costantemente invia di non restare inerti di fronte alla violenza e ai pregiudizi”. “La vicinanza del presidente della Repubblica? Mi ha fatto piacere. Io sono una nonna e tale voglio restare nella mente delle persone, non altro” ha detto. Che poi ha aggiunto: ...

