Le donne di ' ndrangheta non devono mai sorridere

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Non le hanno mai fatte cantare alle cerimonie nuziali. E hanno poi creduto bastasse fargli vedere gli acciarini nel buio della stanza per farle stare quiete: la prima notte era già una minaccia. Ma loro che avevano i ventri contaminati avevano già capito che avrebbero dovuto far passare da sotto la porta il cordone ombelicale, per farli nascere altrove, che quei bambini non avrebbero potuto lottare e che poi i padri li avrebbero buttati dentro alla porta oscura della ’. E allora hanno preso a parlarsi a distanza: dalla fonte della sudiceria alla sfera miracolosa del creato. Lo facevano in silenzio, perché sapevano di essere circondati dagli animali fedeli alla famiglia. Madre e figli, avevano paura. E allora andavano sopra le nubi sotto le nubi all’interno delle pietre per non essere ascoltati. E poi arrivavano gli annunci natali, con i fiocchi ...

