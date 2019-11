Ibrahimovic al Tottenham? La risposta di Mourinho non lascia spazio a dubbi | “il nostro

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Nel corso della conferenza stampa pre-Olympiacos, l’allenatore portoghese ha espresso la propria opinione suIl suo nome è accostato ai migliori team europei, ma al momento il futuro di Zlatanè avvolto nel mistero. Lo seguono il Bologna e il Milan in Italia, ma anche alcuni club inglesi tra cui però non figura il. Lapresse Joséinfatti ha chiuso al possibile arrivo del gigante di Malmoe, nonostante l’ottimo feeling esistente tra i due, cementato tra Inter e Manchester United. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Olympiacos, Mou ha rivelato: “il legame che ho conè unico, abbiamo la stessa passione e ci intendiamo alla perfezione. Non è solo un grande calciatore ma anche un grande uomo. Ma direi no al suo acquisto. Abbiamo l’attaccante più forte d’Inghilterra e ...

