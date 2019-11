GAZZETTA – Rottura totale ADL non vuole il confronto con la squadra | è bufera

Fonte : calciomercato.napoli

(Di lunedì 25 novembre 2019). Aurelio De Laurentiis rifiuta ilcon il calciatori NAPOLI ADL– All’interno del pezzo a firma di Mimmo Malfitano comparso questa mattina su Ladello Sport, la ferita tra Aurelio De Laurentiis e lasembrerebbe praticamente insanabile. Uno scenario diverso rispetto a quanto ipotizzato qualche giorno fa … L'articolo. ADL nonilcon la, èCalciomercato Napoli.

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Rottura #Abraham-#Ducati #Avintia. #Zarco a un passo: resterà in MotoGP - isernia_notizie : Rottura Abraham-Ducati Avintia. Zarco a un passo: resterà in MotoGP - La Gazzetta dello Sport… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rottura #Abraham-#Ducati #Avintia. #Zarco a un passo: resterà in MotoGP -