Decreto sisma | gli esperti | “Ennesima occasione persa”

Terremoto - Salvini : “I giallorossi bocciano proroga delle esenzioni Imu”. Ma la norma è stata inserita nel Decreto Sisma : Matteo Salvini inciampa in un’altra fake news. Stavolta al centro c’è la bocciatura “da parte della maggioranza” di un emendamento della Lega al decreto fiscale che prevedeva la proroga delle esenzioni del pagamento dell’Imu per gli immobili resi inagibili dal Terremoto. “Dal governo rosso ennesima vigliaccata ai danni dei cittadini, in questo caso dei terremotati dell’Emilia Romagna e del resto d’Italia”, il ...

Ricostruzione post sisma - il Tavolo istituzionale prepara gli emendamenti al Decreto Legge sul sisma : L'Aquila - Si è svolto, nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Silone il Tavolo istituzionale sulla Ricostruzione. Invitati dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sono intervenuti i sindaci del cratere sismico, i parlamentari abruzzesi, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. Agli intervenuti il presidente Marsilio, insieme agli assessori Liris e Imprudente, ha illustrato una prima bozza degli ...

Terremoto - nella nuova bozza del Decreto spariscono 725 milioni per zone colpite dal sisma del 2016 : Il decreto Terremoto inizierà l'iter alla Camera. Ma in una nuova versione del testo licenziato dal Cdm di lunedì non ci sono più 725 milioni di euro per il biennio 2019-2020, che accompagnavano la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020 nelle quattro Regioni interessati dal sisma del 2016, cioè Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.Continua a leggere

Sisma Centro Italia - Consiglio dei Ministri approva Decreto che proroga stato di emergenza : 725 milioni per ricostruzione : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Tra questi, c’è la proroga fino al 31 dicembre del 2020 dello stato di emergenza per Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con lo stanziamento di 725 milioni, divisi in 380 milioni per il 2019 e 345 ...