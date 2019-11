Chiuso tratto di A26 a Genova | verifiche su due viadotti

Maltempo - allerta fiumi al Nord. Genova - Chiuso tratto A26 : L’ondata di Maltempo che ha devastato la Liguria e il Piemonte (FOTO) ha lasciato il nord-ovest, dove la situazione è migliorata. Altre regioni sono state colpite in queste ultime ore, in particolare la Sardegna e la Calabria (FOTO). Resta l'allarme per la piena del Po, in Emilia Romagna e per il Veneto. In 48 ore gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia sono stati 2.300 e sono stati mobilitati migliaia di volontari della ...

Genova - Chiuso tratto A26 per verifiche : 21.51 Dopo il crollo del viadotto sulla A6, ora anche un tratto dell'A26 vicino a Genova viene chiuso per "verifiche". Autostrade per l'Italia ha reso noto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni del tratto dell'A26 tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone. Una misura per consentire verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, quest'ultimo tra i 'viadotti ammalorati' del dossier aperto in Procura.

Maltempo Calabria : Chiuso tratto dell’A2 a Falerna e della SS18 a Pizzo per allagamenti : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Calabria. Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo è temporaneamente chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento e per ...

Lavori pavimentazione su diramazione Roma sud : Chiuso tratto stradale mercoledì notte : Roma – Sulla A1 Milano-Napoli-diramazione Roma sud, per programmati Lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di mercoledi’ 20 alle 5 di giovedi’ 21 novembre, sara’ chiusa l’uscita della stazione di Monteporzio Catone, per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di San Cesareo. L'articolo Lavori pavimentazione su ...

Maltempo Lazio : Chiuso al traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

Maltempo Catania - frana su Ss 385 : Chiuso tratto di strada : La strada statale 385, ‘Di Palagonia’, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 48 al km 55, tra Grammichele e Caltagirone, in provincia di Catania, per la presenza di una frana che, a causa del Maltempo, si è riversata sull’asfalto. L'articolo Maltempo Catania, frana su Ss 385: chiuso tratto di strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sondrio - nevicate in quota : Chiuso un tratto della statale dello Spluga : Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno costretto l’Anas alla provvisoria chiusura al traffico della statale 36 dello Spluga in località Teggiate, all’altezza di Madesimo (Sondrio). Sul posto da questa mattina con personale dell’Anas i mezzi spazzaneve di una ditta incaricata di riaprire al piu’ presto la strada. Madesimo risulta raggiungibile malgrado i disagi. L'articolo Maltempo Sondrio, nevicate in quota: chiuso ...

Un tratto di autostrada è stato Chiuso per togliere di mezzo i cinghiali : L'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord è stata chiusa nel tratto tra Prato ovest e Montecatini Terme (Pistoia), è stata chiusa su ordine della prefettura di Pistoia per togliere di mezzo cinghiali e caprioli che creano pericoli alla circolazione. Gli animali sono stati catturati con delle reti sotto la supervisione di veterinari. Il tratto di autostrada, circa 25 chilometri, è stato riaperto dopo alcune ore. Secondo ...

Fuga di gas al Collatino : Chiuso tratto stradale : Roma -Un tratto stradale di via Grotta di Gregna è stato interdetto al transito veicolare e pedonale a causa di una fuoriuscita di gas. L’episodio si è registrato tra Colli Aniene ed il Collatino, nel mezzo fra via Igino Giordani e via Collatina. A dare la notizia è direttamente la Italgas, che tende a precisare come una ditta estranea al gruppo non si è accorta di aver danneggiato una condotta del gas provocandone la dispersione. I ...

Maltempo Piemonte : frana nell’Alessandrino - Chiuso tratto della SP456 del Turchino : chiuso tratto della SP456 del Turchino, poco prima del confine tra Liguria e Piemonte, per una frana a Gnocchetto, frazione di Ovada (Alessandria). Massi e terra si sono riversati sull’asfalto prima del terzo passaggio a livello tra Rossiglione e Ovada, in direzione Nord. Mezzi sono già al lavoro per liberare la strada. Al momento le strade alternative sono quelle di Costa di Ovada o l’autostrada A26. L'articolo Maltempo Piemonte: frana ...

Maltempo - Chiuso un tratto della provinciale Scicli Sampieri : Maltempo, chiuso un tratto vecchia provinciale Scicli-Sampieri. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Scicli.