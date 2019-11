Temptation Island Vip | Andrea conferma la rottura con Zoe La Mallucci reagisce così

Fonte : dilei

(Di domenica 24 novembre 2019) Negli ultimi tempiIppoliti è tornato a parlare della sua partecipazione alla seconda edizione diVip, esperienza condivisa con la sua ormai ex compagna Nathaly Caldonazzo. In particolare l’imprenditore ha raccontato della fine della sua storia con Zoe. In una recente intervista rilasciata a DiPiù, l’ex compagno della Caldonazzo hato lacon Zoe spiegando che dopo una breve frequentazione ha compreso di non provare nulla per l’ex tentatrice. Ippoliti avrebbe anche ammesso di aver frequentato lasoltanto per fare una ripicca alla sua ex compagna e che ora si pente di quel comportamentoinfantile ai danni di una donna che a detta sua, è stata tra le più importanti della sua vita, ma non solo.ha confessato il desiderio di voler rivedere Nathaly e chiarire una volta per tutti i motivi del suo allontanamento. Richiesta ...

