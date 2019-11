Sun | Ancelotti non è andato al Tottenham a causa dell’alta penale chiesta dal Napoli

Auriemma : ”Il peccato originale è l’asSunzione di Ancelotti. De Laurentiis pentito di questa scelta - ma…” : Auriemma: Ancelotti non ha dato niente al Napoli. Sarri è primo, mentre il Napoli è scivolato in classifica. Ci sono tanti calciatori schierati fuori posizione Auriemma ANCELOTTI D Laurentiis – Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare degli ultimi avvenimenti in casa Napoli, dell’ammutinamento, di Ancelotti, De Laurentiis e di altro. Queste le parole del giornalista: SULLE CONSEGUENZE ...

Gli ultrà contestano giocatori (e Adl) - nesSun coro contro Ancelotti : La prevedibile contestazione degli ultrà ai giocatori del Napoli. Come ampiamente prevedibile, all’esterno del San Paolo – in occasione dell’allenamento del Napoli aperto agli abbonati – è andata in scena una contestazione dei gruppi organizzati ai giocatori. Uno striscione (foto Il Mattino) con la scritta “Rispetto” e i soliti cori “fuori le palle” e ed altri tipo “ci vediamo in discoteca”, ancora: “meritiamo di più”; ...

Giuntoli : “Ancelotti si è schierato dalla parte dei calciatori. NesSuno sta volentieri in ritiro” : Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita di Napoli-Salisburgo ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Come mai la scelta di Maksimovic e non Manolas? “Vengono entrambi da un infortunio, credo che Carlo non farà fare a Nessuno dei due 90 minuti” Ha fatto notizia la decisione del ritiro da parte di De Laurentiis. Ancelotti si è detto contrario. E’ stato difficile mediare, per lei? “In questo ...

Ancelotti lascia la Corte d’Appello. Ancora nesSun verdetto (VIDEO) : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è uscito pochi minuti fa dalla sede della Corte d’Appello della Figc. Nonostante non sia Ancora arrivato il verdetto finale sul ricorso presentato dalla società azzurra per la squalifica dell’allenatore a seguito del rosso rimediato in Napoli-Atalanta e non si sappia dunque se potrà sedere in panchina tra poche ore contro la Roma, Ancelotti ha detto che lo hanno ascoltato e gli hanno ...

Napoli - Gigi D’Alessio difende Ancelotti : “ha sempre dimostrato il suo valore - diamogli tempo e nesSuna colpa” : Gigi D’Alessio difende Carlo Ancelotti: il cantautore partenopeo spende delle belle parole per l’allenatore del suo Napoli Attualmente quarto in classifica, a 6 punti dalla Juventus ancora imbattuta, 5 dall’Inter e 3 dall’Atalanta che hanno perso una gara a testa, il Napoli si ritrova ai limiti della zona Champions, con Roma e Lazio pronte al sorpasso al primo passo falso. A tal proposito, di scivoloni ce ne sono già stati due ...