Maltempo Lazio | l’area di Anzio e Pomezia la più colpita | un centinaio di interventi

Maltempo Lazio : sgomberate 6 persone al Passo della Sentinella a Fiumicino : A Fiumicino, 6 persone sono state sgomberate nella zona abitata del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, per prevenire rischi causati dal Maltempo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Protezione civile e la Polizia locale stanno continuando ad intervenire su tutto il territorio a causa del Maltempo, in particolare per il forte vento di questa sera. Sono state sgomberate sei persone da Passo della Sentinella ...

Maltempo Liguria : la circolazione dei treni sospesa tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo : “In seguito al peggioramento delle condizioni meteo nel Nord Ovest, la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 10.30 tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo, linea Alessandria – Acqui Terme – San Giuseppe di Cairo, per un movimento franoso causato dal Maltempo che ha interessato anche la sede ferroviaria”. Lo rende noto Ferrovie dello Stato comunicando che è già stato attivato un servizio sostitutivo, con bus tra Acqui ...

Maltempo Alto Adige - al via tavolo di coordinamento per la ferrovia della Val Pusteria : “Entro la prossima settimana alcuni treni in circolazione” : Per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema della linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa dopo gli smottamenti e le frane dei giorni scorsi, l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha convocato un tavolo di coordinamento. Ne fanno parte RFI (delegazione guidata da Vincenzo Lamberti), STA (presenti il presidente Martin Ausserdorfer e il direttore Joachim Dejaco), Ufficio geologia e prove materiali (Volkmar ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo in Val Pusteria - deraglia treno a causa di una frana sui binari : circolazione in tilt : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio l'Alto Adige, nella morsa di una bufera di neve da ore. Dopo la valanga di ieri che si è abbattuta su un centro abitato, questa mattina alle 6 un treno è deragliato in val Pusteria a causa di una frana che ha travolto i binari. La linea è completamente chiusa al transito lungo tutto il percorso compreso tra Fortezza e San Candido, in entrambe le direzioni. Il sindaco: "Restate a casa se potete".Continua a ...

Maltempo Lazio : esondazioni - frane e crolli in provincia di Roma : Continuano senza sosta i monitoraggi e gli interventi sulle strade provinciali da parte del Servizio Geologico Difesa Suolo e Protezione Civile, Polizia Metropolitana e del Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma, in costante contatto con la Protezione Civile e la Prefettura di Roma per dare supporto al territorio provinciale. Sulla Laurentina (km 17) ieri sera pattuglie della Polizia Locale di C.M. hanno effettuato ...

Maltempo Roma - strade allagate e disagi alla circolazione : albero cade su auto - grave giovane : Un giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dei Castelli nella serata di ieri: era al volante dell’auto distrutta da un albero caduto a causa del Maltempo ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Genzano. Nella notte in via Cassia Nuova, nei pressi di Corso Francia, nella Capitale, un altro albero è caduto su auto in transito: ...

Maltempo : ripresa la circolazione dei treni con la Svizzera : È ripresa oggi pomeriggio la circolazione ferroviaria tra Domodossola e il confine italo-svizzero di Ponte Ribellasca, interrotta da venerdì mattina a causa della forte nevicata che ha colpito le valli dell’Ossola. I danni alla linea elettrica sono stati riparati e la ‘Vigezzina’, il treno che collega Domodossola a Locarno (Svizzera) attraverso la valle Vigezzo, ha ripreso a funzionare regolarmente anche nella tratta ...

Maltempo Lazio : chiuso al traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

Maltempo Lazio - Leodori : “Danni importanti sul litorale romano” : Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, insieme alla consigliera regionale Marietta Tidei, ha effettuato un sopralluogo nelle località del litorale romano colpite duramente dall’eccezionale ondata di Maltempo. “Ho voluto verificare direttamente i danni provocati dalle mareggiate e dalle piogge fortissime che si sono abbattute in queste ore con grande intensità su alcune aree del Lazio e sul litorale romano in ...

Maltempo Lazio : danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo : A causa dell’interruzione per danni da Maltempo nella tratta Sant’Oreste – Catalano, in entrambe le direzioni di marcia, la programmazione dei treni sulla ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo è stata rivista e sono stati attivati bus navetta sostitutivi. L'articolo Maltempo Lazio: danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio - allerta sul litorale : alberi caduti e rischio di alta marea : Il Maltempo che ieri ha interessato il Lazio ha causato ingenti danni e disagi, con alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Non solo: permane il pericolo alta marea, dopo la violenta ondata che ha devastato Venezia nei giorni scorsi. E’ emergenza sul litorale laziale a causa del Maltempo che da ieri si è abbattuto in diversi Comuni tra cui Fiumicino e Civitavecchia, a Nord della Capitale. Problematiche relative al Maltempo si ...

Dal Lazio all'Alto Adige. Il Maltempo colpisce tutta Italia : Il weekend è iniziato in maniera difficile in tante regioni Italiane. La causa è il maltempo che imperversa in molte zone del Paese. Situazioni critiche nel Lazio e in Alto Adige mentre è in leggero miglioramento in Veneto. Permane l'allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, sull'Umbria, su parte del Molise. ...