Maltempo in Italia | allagamenti e danni in Piemonte e Calabria | le foto degli utenti

Il Maltempo flagella l'Italia. Ed è in arrivo la piena sul delta del Po : Non dà tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando il Nord-ovest dell'Italia, soprattutto Liguria e Piemonte, in attesa della piena del Po attesa per questa mattina a Torino e nel delta del fiume. La notte è stata particolarmente difficile nel Savonese: ad Albisola Superiore il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti e ci sono numerosi sfollati. Alcune frane hanno isolata la frazione di Ellera. In tre ore, nel ...

Maltempo in tutta Italia - acqua alta e Venezia trema ancora : picco alle 9.30 - previsti 135 cm : Maltempo in tutta Italia e la paura torna a Venezia dove una nuova marea eccezionale oggi 24 novembre è stata confermata dal Centro maree del Comune di Venezia. Sono...

Maltempo - temporali e nubifragi in arrivo su tutta Italia : le regioni in allerta rossa : Italia ancora nella morsa del Maltempo: per domani, domenica 24 novembre, sono previsti forti temporali con pericoli di frane e alluvioni su gran parte delle regioni Italiani, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo: rossa in Liguria, Piemonte e Calabria, ma attenzione anche a Campania, Sicilia e Puglia. Ecco l'elenco di tutti i territori a rischio.Continua a leggere

Maltempo in Italia - allagamenti e frane : allerta rossa in Piemonte e Liguria. FOTO : Le forti piogge hanno creato notevoli disagi e richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. A Genova sono stati sospesi i lavori del Ponte e nella regione 600 persone sono rimaste sfollate. Il Po è salito di un metro, nell'Alessandrino è sfociato il Lovassina

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : Maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Nuova ondata di Maltempo sull'Italia : Questo autunno di piogge record non dà tregua: è in arrivo una Nuova forte ondata di maltempo sulla Penisola, con forti piogge che colpiranno soprattutto il Nord: allerta rossa della Protezione Civile per la Liguria, allerta arancione in quasi tutta l'Italia settentrionale, con le precipitazioni che si spingeranno fino al Centrosud. Ed è allarme in Veneto per il rischio piena del Po, mentre Venezia torna a guardare con ansia i ...

Maltempo - allerta meteo sull'Italia : weekend da incubo. Onde di sei metri in Liguria - scuole chiuse : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo - Coldiretti : In Italia quinto anno più caldo di sempre : Il Maltempo che colpisce duramente l’Italia a novembre arriva in un 2019 bollente che si classifica al quinto posto tra i più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,83 gradi rispetto alla media. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della nuova allerta della protezione civile, sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi dieci mesi dell’anno. “L’anomalia – sottolinea la Coldiretti – si fa ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo - l'Italia nel weekend torna sotto la pioggia. E c'è il rischio alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

Maltempo - l'Italia nel weekend torna sotto la pioggia. E c'è il rischio di alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

Meteo - altro vortice di Maltempo e ancora allerte sull’Italia : Il maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl ...

Previsioni Meteo - nuovo violento Ciclone sull’Italia nel weekend : scatta l’allerta per il Maltempo di Sabato e Domenica : Previsioni Meteo – Ci risiamo. Ancora una possente azione perturbata di matrice atlantica interesserebbe l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Essa sarebbe preceduta, tra giovedì 21 e venerdì 22, già da un discreto, ennesimo cavo d’onda di matrice atlantica, che porterebbe nubi e piogge inizialmente deboli sulle regioni del medio-alto Tirreno e localmente al Nord, poi piogge via via in intensificazione tra giovedì sera e ...

Maltempo infinito sull’Italia : in arrivo alluvioni lampo e allagamenti : Meteo. Maltempo infinito sull’Italia. Dopo una parziale e non certo totale pausa dalle piogge tra mercoledì e giovedì (regioni tirreniche e nord-ovest ancora molto instabili), da venerdì si avvicinerà all’Italia un nuovo ciclone che dispenserà piogge molto forti su molte regioni.Per questo, il team del sito ilmeteo.it avverte che dal prossimo 22 novembre l’avvicinarsi del vortice attiverà ancora una volta venti meridionali forieri di piogge al ...