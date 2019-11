Hong Kong svolta | dopo le proteste i democratici in vantaggio nelle elezioni

Voglia di democrazia a Hong Kong : Le lunghe e ordinate code ai seggi caratterizzano le elezioni distrettuali di Hong Kong che stanno registrando un vero boom di partecipazione: alle 13:30 locali (6:30 in Italia), i votanti si sono attestati al 37%, pari a 1,52 milioni. Il dato, riferiscono i media locali, supera già il risultato dell’intera tornata elettorale del 2015, quando alle urne si recarono 1,47 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 15:30 ...

A Hong Kong si sta votando per le elezioni locali : Si eleggono i membri dei 18 consigli distrettuali della regione: non contano molto, ma quest'anno è un po' diverso

Hong Kong alla prova del voto dopo sei mesi di proteste : Il rinnovo dei 18 consigli distrettuali - il gradino più basso dell’amministrazione, con scarsi poteri - non suscita normalmente grande interesse tra gli abitanti dell’ex colonia britannica:?quest’anno però un numero recordi di persone si è registrato a votare, 4,1 milioni su un totale di 7,4 milioni di abitanti, e saranno 1.104 i candidati che si contenderanno 452 seggi. Gli attivisti democratici sperano infatti di conquistare spazio e di ...

Elezioni locali a Hong Kong - polizia nei seggi. L'appello dello studente ferito : "Un voto per la democrazia" : Sarà un voto presidiato dalla polizia quello di domani a Hong Kong, dove i cittadini sono chiamati a eleggere i consigli distrettuali. Lo ha annunciato un alto funzionario del governo della Regione Amministrativa Speciale, precisando che la presenza degli agenti sarà “importante per scoraggiare le interferenze e mantenere la legge e l’ordine”.“Dobbiamo assicurarci che ci sia abbastanza polizia presente ...

Hong Kong - marcia pacifica. Domani voto : 16.36 marcia pacifica a Hong Kong di decine di famiglie, anche con bambini piccoli, per protestare contro la risposta del governo dell'ex colonia britannica alle manifestazioni pro-democrazia.In particolare, si contesta il massiccio uso di gas lacrimogeni da parte della polizia, in aree affollate e vicino alle scuole. Domani, a Hong Kong, si tiene il primo test elettorale dall'inizio delle proteste,cominciate a giugno.Si vota per i Consigli ...

L’occupazione del Politecnico di Hong Kong non è ancora finita : L’occupazione del Politecnico di Hong Kong non è ancora finita, ma dentro all’università sono rimaste solo poche decine di persone che si rifiutano di uscire. L’occupazione del Politecnico era cominciata pacificamente l’11 novembre: nel corso del successivo weekend, però, intorno

Hong Kong - scontro Usa-Cina/ Senato vota legge pro-manifestanti : Pechino all'attacco : Senato Usa vota una legge bipartisan contro la violazione dei diritti umani a Hong Kong. La Cina attacca e minaccia ritorsioni.

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Michele Scartezzini e Vittoria Guazzini tra i convocati : Torna la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista nel prossimo fine settimana (29 Novembre-1 Dicembre) con l’appuntamento di Hong Kong. I ct Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno stilato la lista dei convocati per la sesta prova stagionale. Dopo i buoni risultati ottenuti a Minsk e a Glasgow, gli azzurri sono pronti a stupire anche nella tappa nel sudest asiatico. Alla manifestazione sono stati convocati dal coordinatore squadre nazionali ...

Hong Kong - assedio al Politecnico : rimangono 30 irriducibili : L'articolo Hong Kong, assedio al Politecnico: rimangono 30 irriducibili proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Golf : Hong Kong Open cancellato per le tensioni legate alle proteste. L’European Tour promette di tentare il recupero nel 2020 : L’European Tour, nella nuova stagione 2019-2020, perde subito un pezzo. Non si giocherà, infatti, l’Hong Kong Open, sotto l’egida sia del Tour europeo che di quello asiatico, a causa dei problemi legati alle tensioni che ormai dal mese di marzo si susseguono nella regione amministrativa speciale della Cina. Il torneo era programmato per la prossima settimana, e precisamente dal 28 novembre al 1° dicembre. Poiché nel PGA Tour ...

Gli expat di Hong Kong raccontano com’è vivere in una città sotto assedio : (foto: Anthony Kwan/Getty Images) Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione dei media internazionali è quello che sta succedendo al Politecnico di Hong Kong – l’università occupata dai manifestanti, che vi si sono asserragliati dopo aver costruito delle vere e proprie fortificazioni e che da quattro giorni stanno resistendo a un assedio della polizia a colpi di sassi, frecce e bottiglie molotov. Si tratta di qualcosa di nuovo anche per Hong ...

Ok del Congresso Usa a legge a favore dei manifestanti di Hong Kong. Cina : “Pronti a reagire” a norma americana : La Cina e' pronta a prendere misure "per contrattaccare con vigore" in risposta al Congresso Usa che ha dato il via libera all'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il provvedimento a sostegno delle proteste dell'ex colonia, ora all'esame della firma di Donald Trump per la sua efficacia. "Condanniamo con forza e ci opponiamo con decisione alla approvazione di queste leggi", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. La ...

Hong Kong fa riaccendere la tensione tra Usa e Cina : Su Hong Kong è scontro tra Washington e Pechino. A riaccendere la tensione è la legge del Senato Usa sui diritti umani e sulla democrazia nell’ex colonia britannica. Si tratta di una norma che apre la strada a sanzioni nei confronti di funzionari cinesi e di Hong Kong che si ritiene abbiano volato le libertà di cui gode la Regione Amministrativa Speciale cinese e include una revisione annua del livello di ...

Libano - Hong Kong ma anche l’Ilva di Taranto : la gente protesta perché è stanca della precarietà : Non tutte le proteste, che stanno insorgendo contemporaneamente in diverse parti del mondo, hanno la stessa visibilità mediatica. Cile, Iraq, Haiti, Ecuador, Hong Kong sono alcuni esempi, incluso anche il Libano, di cui ho potuto essere testimone in prima persona durante una mia visita la scorsa settimana. Le parole utilizzate dai manifestanti, contro una corruzione spudorata e gli standard inadeguati di amministrazione nei loro paesi, sono ...