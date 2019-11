Spagna-Gran Bretagna | Semifinale Coppa Davis 2019 | orario d’inizio | come vederla in tv e

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal porta la Spagna in semifinale in casa contro la Gran Bretagna! La Russia raggiunge il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DELLA Coppa Davis 01.09 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 01.08 ARGENTINA-Spagna: GAME SET AND MATCH IBERICO! Marcel Granollers e Rafael Nadal surclassano l’Argentina nel terzo set e chiudono il match per 6-4 4-6 6-3 e conquistano la semifinale in casa, a Madrid, al secondo tentativo. Il duo spagnolo rimonta anche ...

Coppa Davis 2019 : Nadal e Granollers regalano il punto decisivo alla Spagna. Argentina ko e iberici in semifinale : Con sofferenza e determinazione la Spagna stacca il biglietto per le semifinali di Coppa Davis 2019 a Madrid. La selezione iberica nel match di doppio prevale contro la coppia Argentina formata da Maximo Gonzalez e da Leonardo Mayer e raggiunge in semifinale la Gran Bretagna. Il duo formato da Marcel Grannolers e da Rafael Nadal ha centrato l’obiettivo e pochi dubbi sul ritenere il campione nativo di Manacor il protagonista del match. Dopo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Argentina e Spagna al terzo set per un posto tra le migliori 4! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.28 Argentina-Spagna: comincia con il piede giusto Nadal al servizio nel terzo set. 1-0 per i padroni di casa. 00.20 Argentina-Spagna: SET Argentina! Mayer porta casa il secondo set per 6 giochi a 4 e porta la sfida al terzo e decisivo set. Non bastano i due set point annullati: il match è ancora tutto da vivere! 00.14 Argentina-Spagna: si salvano ancora i due sudamericani, avanti 5-4 al ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Sfiderà una tra Argentina e Spagna : la disputa si deciderà al doppio! Nadal porta in dote il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Argentina-Spagna: Nadal SHOW! BREAK E primo SET! Iberici avanti di un set grazie alla vittoria per 6 giochi a 4 dopo il break del decimo gioco. La Spagna era andata avanti 4-1, per poi essersi fatta recuperare. 23.19 Argentina-Spagna: Confermato il break dall’Argentina! Nadal però non trema e vince a zero il game: 5-4 Spagna. 23.12 Argentina-Spagna: CONTRO BREAK ALBICELESTE! ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Sfiderà una tra Argentina e Spagna : la disputa si deciderà al doppio! Nadal costretto agli straordinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.02 Da programma, dovrebbe giocare Marcel Granollers e Feliciano Lopez, contro Maximo Gonzalez e Leonardo Mayer: scenderà in campp di nuovo Rafa Nadal? 22.00 Terminano qui le sfide, che consegnano quasi tutto il tabellone delle semifinali. Russia e Canada da una parte, Gran Bretagna contro una tra Argentina e Spagna dall’altra. 21.56 Argentina-Spagna: GAME SET AND MATCH Nadal! Lo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna e Spagna avanti 1-0 nei rispettivi primi incontri contro Germania e Argentina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Argentina-Spagna: Carreno-Busta infila quattro punti di fila e regala il primo set alla Nazionale iberica. Argentina-Spagna: Pella e Carreno-Busta girano sul 3-3 nel tiebreak del primo set. Gran Bretagna-Germania: Immediato controbreak di Edmund, 3-2 per Kohlschreiber nel secondo set ma servizio al britannico. Argentina-Spagna: Pella e Carreno-Busta vanno al tiebreak del primo set, momento ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro l’Argentina. In campo anche Gran Bretagna-Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Nel secondo singolare sarà invece Nadal-Schwarztman e Evans-Struff. A sorpresa fuori dunque Andy Murray per il team britannico. 17:15 Pochi minuti all’inizio degli ultimi due quarti di finale. Il primo singolare di Spagna-Argentina vedrà sfidarsi Carreno Busta, alla prima apparizione nel torneo, e Guido Pella; in Gran Bretagna-Germania sarà Kyle Edmund contro Philipp ...

Coppa Davis 2019 : debuttano la Serbia di Djokovic e la Gran Bretagna di Murray - la Spagna gioca per il primo posto nel suo girone contro la Croazia campionessa uscente : E’ già tempo dei primi verdetti nella terza giornata delle Finali di Coppa Davis 2019 che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid. Tralasciando l’Italia, della cui sfida per il secondo posto nel gruppo F contro gli Stati Uniti parliamo a parte, la Spagna di Rafael Nadal, dopo aver battuto la Russia aggiudicandosi il punto decisivo nel doppio, cercherà un nuovo successo e il primo posto nel gruppo B contro la Croazia ...

La strada difficile della Grande coalizione in Spagna : Milano. Nel Parlamento spagnolo fa il suo esordio, con due deputati, la Cup (la Candidatura d’unitat popular), un movimento catalano anticapitalista, anarcoide e indipendentista. Questo non è certo il dato più rilevante delle quarte elezioni politiche in quattro anni, eppure lo slogan con cui la Cup

Spagna - il voto-lampo non risolve. Così una grande economia si condanna al non governo : Non sono bastate quattro consultazioni in quattro anni per sciogliere il nodo che tiene la Spagna bloccata, ferma su se stessa mentre l’economia rallenta e il fuoco della ribellione separatista ha lasciato una coltre di fumo sulla convivenza civile. Non è un caso che gli accorati appelli alla partecipazione lanciati dai leader politici di sinistra siano caduti nel vuoto: a distanza di sei mesi dalle ultime elezioni, infatti, si è ...

Spagna immobile al voto. L’unica soluzione che nessuno vuole : la grande Coalizione : Le quarte elezioni in quattro anni, le seconde nel giro di otto mesi, si sono concluse in Spagna con un'unica certezza: Il Partito socialista di Pedro Sánchez ha vinto di nuovo, ma l'instabilità politica è diventata sistemica. Indette dal presidente del governo facente funzioni, il socialista Pedr

Basket : si ritira José Calderon - tra i grandi della pallacanestro di Spagna : Finisce la carriera di José Manuel Calderon, tra i maggiori protagonisti della scena cestistica di Spagna lungo gli ultimi 15 anni abbondanti. Nato a Villanueva de la Serena, nella comunità autonoma dell’Extremadura, ha iniziato a calcare il grande palcoscenico di Spagna prima e d’Europa poi nel 1999 grazie al Saski Baskonia, allora da tutti conosciuto come Tau Vitoria a causa dello storico sponsor che ha ceduto il passo nel 2009. ...

Basket : si ritira José Calderon - tra i grandi della pallacanestro di Spagna : Finisce la carriera di José Manuel Calderon, tra i maggiori protagonisti della scena cestistica di Spagna lungo gli ultimi 15 anni abbondanti. Nato a Villanueva de la Serena, nella comunità autonoma dell’Extremadura, ha iniziato a calcare il grande palcoscenico di Spagna prima e d’Europa poi nel 1999 grazie al Saski Baskonia, allora da tutti conosciuto come Tau Vitoria a causa dello storico sponsor che ha ceduto il passo nel 2009. ...

Dal Belgio alla Spagna - anche le regine si commuovono (per le figlie che diventano grandi) : Elisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriSono regine e principesse, ma prima di tutto sono madri e figlie con le prime che si commuovono quando le seconde ...