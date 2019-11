Soccorso dal 118 | 51enne ubriaco li aggredisce e tenta di accoltellare l' autista

Siena - 35enne si suicida buttandosi dalla Torre del Mangia : in Rete video con la donna senza vita - Procura indaga per omissione di Soccorso : Si è suicidata la donna di 35 anni che nella mattina di venerdì 22 novembre si è lanciata nel vuoto dalla Torre del Mangia in piazza del Campo a Siena. A confermare che si è trattato di un gesto volontario è il biglietto che gli inquirenti hanno trovato nella sua borsa, in cui spiega le ragioni del suo gesto, legate alla fine del rapporto con il marito. La 35enne si è buttata dalla sommità della Torre del Mangia, ad un’altezza di 88 metri, il ...

"Un pulcino abbandonato". L'uomo senza memoria e senza parola che dal 2018 vive in Pronto Soccorso : Quando lo hanno portato al Pronto Soccorso era il 22 agosto 2018. La Polizia lo aveva trovato in preda a una crisi epilettica a Roma. Da quel giorno l’uomo che “Dovrebbe chiamarsi Igor, Igor Kozlov” non se n’è più andato e abita lì. A raccontare la sua storia il Corriere della Sera. Non avendo identità né uno straccio di indizio che possa far risalire alle sue ...

Ospedale Modica - Pronto Soccorso : situazione critica : Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica, l’on. Ragusa scrive una lettera aperta al manager dell’asp Aliquò: situazione sempre critica

Violenza in ospedale a Napoli : il papà della bimba in codice verde sfonda la porta del pronto Soccorso del Santobono : Ha sfondato la porta del pronto soccorso pediatrico rischiando di colpire una piccola paziente perché non voleva aspettare il proprio turno. Ancora un episodio di Violenza in un ospedale...

Arrestato lo scafista del barcone Soccorso dalla Ocean Viking : Mauro Indelicato Emanato un fermo per il presunto scafista dell'imbarcazione con 104 migranti a bordo intercettata nei giorni scorsi dalla Ocean Viking: ha provato a confodersi tra tutte le persone sbarcate a Pozzallo Sarebbe già stato individuato lo scafista dell’imbarcazione che trasportava, tra la Libia e l’Italia, 104 migranti poi recuperati dalla nave Ocean Viking dell'Ong francese Sos Mediterranée. Così come si legge in un ...

Alex Belli e Delia Duran : ‘Aggrediti dall’ex marito di lei. Siamo finiti al pronto Soccorso e lo abbiamo denunciato’ : “Siamo stati aggrediti dall’ex marito di Delia all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio. Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta”. Alex Belli torna sull’aggressione di cui è stato vittima con la fidanzata Delia Duran da parte, come dice lui, di un ex della ...

Alarm Phone : “Gruppo di migranti in fuga dal campo di Tajoura - nessun Soccorso in vista” : Il servizio telefonico di soccorso per i migranti lancia un allarme: "Nel pomeriggio ci ha contattati un gruppo in fuga dal campo di Tajoura, dove piu' di 50 migranti sono stati uccisi a luglio. Abbiamo informato le autorità in Italia, Malta e nostro malgrado anche in Libia, visto che le autorità europee non intervengono. Urge soccorso immediato".Continua a leggere

Turista bloccato sul Giogo di Tessa : recuperato dal Soccorso Alpino : Intervento del Soccorso Alpino di Merano (Cnsas e Brd/Avs) nella notte, alla ricerca di un uomo che, partito per un’escursione dal Maso Eishof in Val di Fosse, è rimasto bloccato nei pressi del Giogo di Tessa, ad un’altitudine di circa 2.800 metri. Il 51enne tedesco era riuscito a telefonare alla moglie, comunicando coordinate e altitudine della propria posizione. Scattato l’allarme in serata, il Pelikan 2 ...

Turista cade sull’aliscafo per Capri per via del mare mosso e batte la testa : Soccorso dal personale di bordo : cade sull’aliscafo, forse a causa del mare mosso, e batte la testa procurandosi una ferita: e’ accaduto ad un Turista tedesco che ieri, con la moglie, era diretto verso Capri. L’incidente si e’ verificato a bordo dell’aliscafo “Apollo”, partito da Sorrento in tarda mattinata. Forse a causa delle onde, l’uomo e’ caduto sbattendo con la testa contro la porta di uno dei vani dello scafo. ...

Cade nella scarpata con la e-bike : salvato dal Soccorso alpino : nella serata di ieri il Soccorso alpino di Schio (Vicenza) è stato allertato per un ciclista caduto con la bici a pedalata assistita in una scarpata: il 23enne, partito da Campogrosso, stava percorrendo il Sentiero del re facendosi luce con il cellulare, e non ha visto il sentiero che scende al ponte di corde e ha proseguito, imboccando la vecchia strada non segnata. Poco dopo, mentre procedeva con la bici a mano, gli è scivolata lungo una frana ...