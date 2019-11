Single | quello che fanno ma non dicono

Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019) Compri un vestito nuovo per ogni primo appuntamentoNon ti dispiace affatto se la tua amica litiga con il suo ragazzoGuardi Tinder come se fosse un giocoPeli ribelli a gogò Sei soggetta a sbalzi di umoreLa prima cosa che vorresti chiedere ad un uomo è: «Sei?»Canti a squarciagola sotto la doccia All the sngle ladiesTuttosommato il romanticismo non ti dispiaceTi infatui facilmenteTi allarghi in modo incontrollato nel lettoHai una risposta a tutte le domandeHai un sacco di tempo per te stessaTi senti sollevata dal non avere beghe matrimonialiHai talmente perso l'abitudine che non ti accorgi quando un uomo flirta con teHai una certa predisposizione alle fantasieCollezioni completini intimiDonne, sappiamo quali sono i vostri segreti! Questa volta non parliamo di come giustificare il proprio status di, né tantomeno di come esaltarlo per dimostrare quanto si sta bene… Basta ...

LaskuNikolin : Single Ladies è il corrispettivo di Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia - IlmondodiChri : POVERO PINOCCHIO Storia di un bambino di legno è un #fumetto in cui il burattino più famoso prende coscienza di sé… - Giov_Fontana : @GuidoCrosetto Mi trovi l'inesattezza in quello che le ho scritto, sia le single limb che le two-limb prevedono mag… -