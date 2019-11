Sardine | prof agli studenti | “Se vi becco alla manifestazione renderò vostra vita un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Ha risposto con un discorso di odio ai ragazzi che scendono in piazza contro i discorsi di odio. Il problema è che è un docente delle scuole superiori e il destinatario del messaggio sono i suoi alunni. “Cari, sequalcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materielaun inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata…“. Giancarlo Talamini Bisi, docente di italiano e latino in un istituto superiore di Fiorenzuola d’Arda, si è rivolto così ai propri, commentando lache le “” hanno organizzato nella cittadina per domenica, in concomitanza con l’arrivo in città del segretario della Lega Matteo Salvini. Ililo delessore da qualche ora non è più visibile, ma il suo post, in cui minaccia di bocciare gli ...

