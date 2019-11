LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Edmund-Lopez 4-1 | Nadal trema | Canada già

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1continua a far correrecon il dritto alla fine lo spagnolo sbaglia. AD-40 Prima di servizio e smash per il britannico. 40-40stecca il dritto. 40-30prova a riaprire il game di dritto. 40-15 Ace esterno del britannico. 30-15pizzica nuovamente la riga con un dritto in avanzamento. 15-15 Gran dritto a sventaglio dichiama il challenge che conferma che la palla ha toccato la riga. 0-15risponde sulla seconda e attacca la rete costringendo all’errore. 3-1 Felicianoporta a casa il primo game con un ace. 40-15 Secondo doppio fallo per lo spagnolo. 40-0 Gran dritto diche bacia la linea di fondo campo. 30-0 Sbaglia la direzione del passantechiude facile in volèe. 15-0 Ace di Feliciano. 3-0 Buona prima diche costringe ...

zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Shapovalov-Pospisil – Rublev-Khachanov 6-3 3-6 2-1. La prima finalista… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Shapovalov-Pospisil – Rublev-Khachanov 6-3 3-6 1-0. La prima finalista… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Shapovalov-Pospisil – Rublev-Khachanov 6-3 3-6 4-3. La prima finalista… -