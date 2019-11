LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Edmund-Lopez 2-3 | il britannico avanti di

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 0-1 - il britannico ha vinto il primo set 6-3 - Nadal trema - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Lo spagnolo chiude con un altro ace. 40-15 Ace Lopez. 30-15 Bravissimo il britannico! Quando lo scambio si allunga Edmund prende in mano il pallino del gioco e fa correre l’avversario per poi chiudere di dritto. 30-0 Ottimo servizio, Edmund risponde in rete. 15-0 Prima e dritto di Lopez. INIZIA IL SECONDO SET, lo spagnolo al servizio. 6-3 EDMUND VINCE IL primo SET. In soli 27 minuti ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 6-3 - Nadal trema - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 EDMUND VINCE IL PRIMO SET. In soli 27 minuti il britannico ha portato a casa il set. 40-15 Feliciano Lopez riesce ad annullare il primo set point all’avversario. 40-0 Dritto ad aprire il campo e smash per chiudere, tre set point per Edmund. 30-0 Seconda esterna, Lopez spedisce la risposta lunghissima. 15-0 Ace di Edmund. 5-3 Lopez mette quattro prime e in un batter d’occhio ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 4-1 - Nadal trema - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Edmund continua a far correre Lopez con il dritto alla fine lo spagnolo sbaglia. AD-40 Prima di servizio e smash per il britannico. 40-40 Edmund stecca il dritto. 40-30 Lopez prova a riaprire il game di dritto. 40-15 Ace esterno del britannico. 30-15 Edmund pizzica nuovamente la riga con un dritto in avanzamento. 15-15 Gran dritto a sventaglio di Edmund, Lopez chiama il challenge che ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Edmund in questa edizione della Coppa Davis non ha concesso neanche un set superando 2-0 sia Kukushkin che Kohlschreiber. 17.39 Nel secondo singolare si sfideranno Daniel Evans-Rafael Nadal. 17.36 Due precedenti tra i tennisti in entrambi i casi ha vinto lo spagnolo, anche se si tratta di partite abbastanza datate. Secondo i bookmakers i favori del pronostico pendono leggermente dalla ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 In campo nel primo match della seconda semifinale Kyle Edmund-Carreno Busta. 17.28 Prima storica finale dunque nella storia del Canada. Tra pochi minuti sarà il turno dell’altra semifinale tra Spagna e Gran Bretagna. 17.25 Una sfida bellissima, piena di colpi di scena. Shapovalov forse è stato il più costante ma il punto decisivo nel tie-break lo ha firmato il compagno. Russi ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 4-3. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo Khachanov, trema il braccio e terzo game consecutivo ai vantaggi. 40-30 Russia avanti e la panchina esplode. 30-30 Volée non pulitissima ma sufficientemente efficace di Rublev in uscita dal servizio del compagno. 15-30 Servizio in kick efficace di Khachanov che manda fuori giri Shapovalov. 0-30 Pospisil si inventa una fucilata di dritto in risposta, attenzione! 0-15 E’ ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 3-2. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Shapovalov chiude in maniera perfetta la stop volley di dritto. 40-40 Stecca la volée bassa Pospisil e si torna in parità. AD-40 Shapovalov chiude uno smash comodissimo. 40-40 Altra grande prima a uscire di Pospisil e parità. 30-40 Arriva la palla break! Ancora Khachanov, ora trascinatore, che spinge su Pospisil e lo forza all’errore. 30-30 Ace di Pospisil. 15-30 Reagisce ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 2-1. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Shapovalov chiude la volée e anche il Canada si salva. AD-40 Ancora il servizio dà una mano ai canadesi. 40-40 Pospisil mette a posto le cose con il servzio. 30-40 Risposta magica di Khachanov da fuori dal campo e palla break! 30-30 Altro dritto potentissimo di Rublev e ora è il Canada a tremare. 30-15 Servizio a cannone di Shapo. 15-15 Khachanov insiste sulle volée di Pospisil che alla ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 1-0. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 E con una grande prima se ne va anche la seconda palla break. 30-40 Scambio pazzesco tra Rublev e Shapovalov ma lo vince il russo che si salva. 15-40 Ancora Pospisil da sinistra e ci sono già due palle break per il Canada! 15-30 Reagisce Rublev con l’ace. 0-30 Pospisil si inventa un recupero miracoloso e i russi si incartano. 0-15 Doppio fallo per Rublev, 0 punti su 5 per la Russia ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 0-1. Canada ad un set dalla finale. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sfonda Khachanov che punisce il movimento di Pospisil. 30-0 Segue Pospisil con un rovescio fotocopia in rete. 15-0 Errore di Shapovalov in controbalzo col rovescio. 1-1 Rublev affossa la risposta incrociata di rovescio e si torna pari. 40-0 Non si gioca, Canada in controllo. 30-0 Ancora gran servizio di Shapovalov che semplifica le cose per il compagno. 15-0 Smash sicuro di Pospisil. 1-0 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil vs Rublev/Khachanov 5-2*. Chi vince va in finale. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Attenzione! Gran risposta di Rublev e la Russia c’è. 30-15 Ace di Shapovalov. 15-15 Ottimo punto di Khachanov che costringe Shapo all’errore. 15-0 Entra bene Pospisil nello scambio da fondo tra Khachanov e Shapovalov. 5-3 Se la cavano i russi ma ora il Canada serve con Shapovalov per chiudere il primo set. 40-30 Buon intervento a rete di Rublev. 30-30 Servizio vincente del ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. In campo il doppio decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 In fase di warm-up i quattro giocatori, manca poco alla ripresa dell’azione. 15.02 Ancora qualche minuto d’attesa prima dell’ingresso in campo delle due formazioni. 14.58 Va ricordato come i canadesi abbiano vinto tutte le loro partite sempre 2 a 1, tra cui il doppio decisivo con l’Australia. La Russia arriva dal successo nel doppio con la Serbia ma in ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. Tra poco in campo il doppio decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Ricordiamo che poi, a seguire, sarà la volta di Spagna e Gran Bretagna che si affronteranno nella seconda semifinale dopo aver battuto ieri rispettivamente l’Argentina e la Germania. 14.45 Si dovrebbe tornare in campo verso le 15.00 14.40 Bisognerà attendere qualche minuto per lasciare ai due tennisti un po’ di riposo prima di vedere in campo il doppio. Ricordiamo che per il ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. Tra poco in campo il doppio decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Si dovrebbe tornare in campo verso le 15.00 14.40 Bisognerà attendere qualche minuto per lasciare ai due tennisti un po’ di riposo prima di vedere in campo il doppio. Ricordiamo che per il Canada saranno Shapovalov e Pospisil in campo, mentre per la Russia Khachanov e Rublev. 14.37 Un incontro davvero piacevole tra due talenti del futuro con stili opposti. Alla fine ha avuto la ...