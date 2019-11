Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Carlo Lanna Non ci sarebbe nessun rifiuto da parte della Regina in merito allain America diMarkle e del principe Harry. Di fatto la bufera pare solo frutto di illazioni infondate Non si placano le critiche e le voci di dissidi all’interno della royal family in merito alla scelta diMarkle e del principe Harry di trascorrere il Natale a Los. I duchi di Sussex, fin da quando è trapelata la notizia, sono stati travolti da una vera e propria bufera che ha finito per aggravare la situazione già precaria, facendo crescere tensioni fra le mura di Palazzo. Tante sono le parole che sono state spese sull’argomento, molte di queste del tutto infondate, perché frutto di voci di corridoio e anonime gole profonde che hanno spifferato dettagli poco verosimili alla stampa inglese. Ora però ci sarebbe un vero e proprio colpo di scena sulla faccenda: tutti a corte ...

Notiziedi_it : L’indiscrezione “La fuga a Los Angeles di Meghan? Una decisione che ha l’appoggio della Regina” -