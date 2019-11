Inscenano “il trenino” a fine cena | in cento scappano dal ristorante senza pagare il

Fonte : baritalianews

(Di sabato 23 novembre 2019) Il ristoratore ha raccontato che in poco più di un minuto si sono liquefatti 100 clienti che erano seduti da ore nel suo. Il fatto, molto singolare, è avvenuto a Bembire,una città a 400 chilometri a Nord-Ovest di Madrid. Un gruppo folto di amici, uomini e donne molte delle quali erano coppie sposate, hanno prima mangiato e bevuto di tutto nelpoi, prima di chiedere il conto, hanno iniziato a ballare. Ha terminato la loro serata con un “che gli ha permesso di uscire fuori dal locale dileguandosi facendo perdere le loro tracce. Il proprietario delha raccontato che: “Stavano ballando, poi di colpo sono scomparsi. In un minuto,persone si sono dileguate”. Il conto era di duemila euro ma nessuno si è fatto vivo per pagarlo. Le forze dell’ordine spagnole stanno indagando sull’accaduto ma per il momento non sono ...

blackstarring : @casa1404 @raffaellapaita @matteorenzi @matteosalvinimi Per colpa sua il @PDnetwork non fece una NATURALISSIMA alle… - nunziaped : RT @filippocioni: @FaiSempBurdell @nunziaped @ii_minis Vabbè. Non esageriamo ora. Ricordiamo lo spirito degli ultras lecce che ogni volta… - filippocioni : @FaiSempBurdell @nunziaped @ii_minis Vabbè. Non esageriamo ora. Ricordiamo lo spirito degli ultras lecce che ogni… -