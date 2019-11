Grillo in difesa di Di Maio | Non va sostituito | ma sostenuto

Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) Le varie anime dei 5 Stelle continuano ad affilare i coltelli, chiedendo la testa di Luigi Di. La crisi d'identità e di consenso sta provocando un terremoto che mina anche la tenuta del Governo e per questo motivo Beppeha deciso di intervenire nuovamente in prima persona, andando in soccorso di Luigi Diche per lui, evidentemente, resta l'unica personalità in grado di gestire il Movimento 5 Stelle anche in questo momento di estrema difficoltà.Il fondatore del M5S ha incontrato Diper circa un'ora e mezza all'Hotel Forum nella Capitale, realizzando al termine del faccia a faccia un video che è stato diffuso sui canali ufficiali del Movimento, venendo rilanciato dallo stesso Di. Beppe, insomma, ha esercitato il suo ruolo di garante in un momento decisamente delicato, difendendo ancora una volta la scelta di restare al Governo con la sinistra dopo ...

