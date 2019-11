Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 23 novembre 2019) Fino a domani sara' allerta rossa per il maltempo in. La situazione non e' ancora da vera emergenza, ma sono tanti i problemi e i danni causati dal ciclone 'Luis'. L'elenco delle criticita' e' lungo: una sessantina di persone sfollate nell'Alessandrino, frazioni di piccoli paesi isolate, l'autostrada A5 tra ile la Valle d'Aosta chiusa per il timore che un'imponente frana scivoli a valle, un'infinita' di smottamenti e strade allagate, esondazioni di fiumi e torrenti, linee ferroviarie sospese, rischio altissimo diin alta montagna. A un mese dall'alluvione che ha duramente colpito la provincia di Alessandria, ilvive un weekend di forte apprensione per il forte maltempo. Si moltiplicano gli inviti delle istituzioni a non uscire di casa e fino a domani mattina la situazione non migliorera', stando alle previsioni. In 24 ore sono gia' caduti oltre 200 ...

ArpaPiemonte : Allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico sui settori nordoccidentale e meridionale. Condizioni di disses… - ilfogliettone : Frane e valanghe in Piemonte, preoccupa piena del Po - - Hydrology_IRPI : RT @ArpaPiemonte: Allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico sui settori nordoccidentale e meridionale. Condizioni di dissesto idr… -