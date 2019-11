Cambia l’8 per mille | per la quota statale priorità all’edilizia scolastica

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 23 novembre 2019) In arrivo alla Camera un emendamento della relatrice Carla Ruocco (M5S) al decreto fiscale che introduce la possibilità per il contribuente di indicare in dichiarazione dei redditi la destinazione dell’8 perdi competenzaalla ristruttrazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico delle scuole italiane. E senza possibilità di derogare alle scelte dei cittadini destinando le risorse ad altre finalità

