Venditti e De Gregori | concerto evento il 5 settembre all' olimpico

Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma - un evento unico nel 2020 : biglietti in prevendita : Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma per un evento unico in programma il 5 settembre 2020 nel cuore della capitale. I due artisti lo hanno annunciato ieri sera, ospiti della nuova edizione di X Factor Italia. Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono saliti a sorpresa sul palco dell'X Factor Dome per cantare due pezzi-simbolo delle rispettive carriere: Bomba O Non Bomba da Sotto Il Segno Dei Pesci del ...