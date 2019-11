Ryanair condannata a Madrid Ma non servirà a ripristinare la vecchia policy sui bagagli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019)è statadai giudici di un tribunale commerciale diper aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley. Secondo la sentenza, la compagnia low costdovrà restituire al malcapitato viaggiatore i 20 euro del supplemento. Questa condanna, tuttavia, non basterà a far sì cheripristini lasui. Le nuove regole che vietano ai passeggeri di portare in cabina il proprio trolley sono in vigore da gennaio 2018: da allora, per ogni passeggero che acquisti un biglietto, è ammesso il trasporto di uno a mano grande, del peso massimo di 10 kg e dimensioni non eccedenti 55 cm x 40 cm x 20 cm, più il trasporto di una piccola borsa non eccedente 35 x 20 x 20 cm. Con l’acquisto dell’Imbarco Prioritario, però, i passeggeri possono portare a bordo sia ilo a mano grande che quello piccolo, a meno che per ...

