Netanyahu va alla guerra contro i magistrati L' ultimo azzardo è un attacco alla

Israele - il premier uscente Netanyahu incriminato per corruzione. Gantz rinuncia a formare il governo : la palla al Parlamento : Le speranze del premier uscente israeliano Benjamin Netanyahu di rimanere in carica vacillano. Giovedì infatti il procuratore generale, Avichai Mandelblit, ha annunciato la sua incriminazione per corruzione confermando anche le accuse di frode e abuso di ufficio. E una prima assoluta per il Paese. Netanyahu non è obbligato a dimettersi ora, ma la pressione politica su di lui si intensificherà. Ed è più difficile, ora, continuare a sostenere che ...