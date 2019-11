Ilva | Conte oggi incontra i Mittal | «Ora ritirino il recesso | gli esuberi vanno dimezzati»

Ex Ilva - Conte : non è ancora chiaro che farà Arcelor Mittal : Conte:"Quello che fara' ArcelorMittal non e' ancora chiaro. Ben venga l'incontro domani, ma anticipo che potrebbe non essere risolutivo.

Ex Ilva - il piano Conte prevede scudo - Cig e spa pubbliche. Il nodo esuberi : Per alcune controllate ipotesi di ingresso nel capitale e progetti sul territorio. Profumo: Cdp non può intervenire, statuto chiaro

Ilva - le proposte sul tavolo del vertice Conte-Mittal : un pezzo del rione Tamburi “spostato” - l’altoforno 1 riconvertito e meno inquinante : Immunità penale e garanzie sull’altoforno 2 da una parte, nuovi alloggi per il quartiere Tamburi e l’altoforno 1 riconvertito con l’uso del preridotto dall’altra. Se tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal sarà dialogo, si baserà su questi quattro punti. Alla vigilia del nuovo incontro tra il presidente del Consiglio e i proprietari di ArcelorMittal per sbrogliare la matassa dell’Ilva si iniziano a scoprire ...

Ex Ilva - Conte annuncia : “Potremmo considerare lo scudo penale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che lo scudo penale per l'ex Ilva "è un elemento che potremmo andare a considerare". Conte, comunque, spiega che ogni negoziato non può prescindere dalla volontà di Arcelor Mittal di mantenere gli impianti: "Se c'è la disponibilità a proseguire nel risanamento e a conservare la stabilità produttiva, io mi siedo cento volte a quel tavolo".Continua a leggere

Ex Ilva - Alitalia. Conte : serve soluzione : 17.06 "Siamo disponibili a riavviare un negoziato se c'è la volontà di mantenere gli impianti.E' questo che dirò a Mittal domani". Così il premier Conte,che si dice pronto a "discutere lo scudo penale se dimostrano sopravvenienze". Sul caso Alitalia "il governo si impegnerà perché ci sia una soluzione industriale di mercato perché un salvataggio con qualche toppa o soluzioni provvisorie non offrono la possibilità di sviluppo che vogliamo ...

Ilva - Conte : “Rappresento un Paese G7 dove si viene per rispettare le regole. Lo ricorderò a Mittal” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è fermo alla vigilia dell'incontro con Lakshimi Mittal. E non abbassa i toni: "Al tavolo col signor Mittal porterò la determinazione di un presidente del Consiglio che rappresenta un Paese del G7 dove si viene e si rispettano le regole". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri apre invece alle trattative, affermando di essere pronto a reintrodurre lo scudo penale per Arcelor Mittal.Continua a leggere

Ilva - Conte : ArcelorMittal rinunci ai 5mila esuberi. I commissari : a Taranto riserve al minimo : «Venerdì a Mittal diremo una cosa molto semplice: in Italia le regole si rispettano», scrive il premier Giuseppe Conte in vista dell'incontro con l'azienda franco-indiana....

Ilva - l’allarme dei commissari dopo l’ispezione a Taranto : “Riserve al minimo”. Conte : “Dirò a Mittal che in Italia si rispettano le regole” : Le riserve di materie prime dentro l’acciaieria Ilva di Taranto sono “al minimo”. È l’allarme lanciato dai commissari straordinari dopo l’ispezione effettuata nello stabilimento gestito da ArcelorMittal, dopo la verifica negata sei giorni fa. La situazione notata da Franco Ardito, Antonio Lupo e Alessandro Danovi conferma quindi quanto la stessa triade ha messo nero su bianco nel ricorso ex articolo 700 depositato ...

Ilva - Conte e il retroscena sulla trattativa con Arcelor Mittal : condanna l'M5s alla sparizione politica? : Nella giornata di venerdì, l'emergenza Ilva potrebbe uscire dallo stallo. Infatti è in programma un incontro a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, e la proprietà della multinazionale ArcelorMittal. In quell'occasione, Conte proverà a convincere gli indiani a non recedere dal contratto e ad

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Era al tavolo a sua insaputa». E su Ilva annuncia : «Dirò a Mittal che le regole si rispettano» : Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il...

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - stufo per i ritardi sull'Ilva : un gesto pesantissimo : Sergio Mattarella non è Contento dell'attività politica del premier Conte. E con la convocazione dei sindacati al Quirinale, lo ha ampiamente dimostrato, scrive La Stampa in edicola martedì 19 novembre. In base al galateo istituzionale, non è compito del presidente additare la strada al capo del gov

Ilva - Conte tratta con ArcelorMittal : un decreto per lo scudo : Sarà per l'assedio dei pm e dei Tribunali e sarà perché «il fate presto, salvate l'Ilva» di Sergio Mattarella non può restare inascoltato, sta di fatto...

Ex Ilva - Conte vede Mittal venerdì Incentivi per evitare la lite giudiziaria : L’irritazione del gruppo verso l’ad Morselli. L’appello del premier alle società partecipate per investire nel «cantiere Taranto». L’incontro tra premier, Tesoro e Cassa depositi e prestiti

Ex Ilva - ArcelorMittal sospende il piano di chiusura. Incontro con Conte venerdì : «Non spegnere gli altiforni della ex Ilva fino alla definizione della causa civile». È stato questo l'invito fatto in mattinata dai giudici di Milano all'azienda. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Ilva è un grande problema nazionale che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione