Ilenia Cucchi | ritrovata la ragazza scomparsa a Barcellona Ricoverata in una clinica

(Di venerdì 22 novembre 2019) È stata infatti rintracciata ieri, la 22enne di Talamona (Sondrio) che vive da un paio di anni a(Spagna) e di cui si erano perse le tracce da oltre una settimana. La giovane, che evidentemente era stata aggredita, è stata trovata semisvenuta da un passante che l’ha soccorsa, e ora èin unain Catalogna. Laaveva raggiunto un paio di anni fa la penisola iberica. I familiari sono partiti per la Spagna, dopo che per giorni non erano riusciti a mettersi in contatto con la giovane e neanche gli amici in Catalogna sapevano dove si trovasse la giovane. Pare che abbia subito un’aggressione e che sia stata trovata in strada, semisvenuta, da un passante che l’ha soccorsa, affidandola poi alle cure dei sanitari accorsi con l’ambulanza, e che poi ha avvisato la polizia locale che ora indaga. Ora la valtellinese èin una...

